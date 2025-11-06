Орбан подтвердил возможность проведения встречи глав РФ и США в Будапеште
Виктор Орбан уверен, что Венгрия станет плацдармом на проведения нового раунда переговоров
Москве и Вашингтону остается решить всего пару вопросов, чтобы согласовать свои позиции по украинскому конфликту и провести встречу лидеров двух государств Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Такое мнение озвучил президент Венгрии Виктор Орбан.
«В процессе российско-американских переговоров остались нерешенными один-два вопроса. Если они будут урегулированы, то в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, и с этого момента, в зависимости от договоренности сторон, может наступить перемирие и мир (в зоне СВО — прим. URA.RU)», — заявил венгерский глава в беседе с газетой Magyar Nemzet.
Орбан пообщался с представителями венгерских СМИ во время авиаперелета в столицу США, где 7 ноября намечена его встреча с Трампом. Перед отбытием Орбан подчеркнул, что центральное место в предстоящем обсуждении будет отведено поиску возможных путей разрешения украинского кризиса.
Идея провести встречу Путина и Трампа в Будапеште обсуждается с сентября. Орбан выступает инициатором. Венгерская сторона предложила свою столицу в качестве площадки для переговоров, выразив готовность обеспечить все необходимые условия для проведения саммита такого уровня.
