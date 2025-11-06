Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Европа

Орбан подтвердил возможность проведения встречи глав РФ и США в Будапеште

07 ноября 2025 в 03:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Виктор Орбан уверен, что Венгрия станет плацдармом на проведения нового раунда переговоров

Виктор Орбан уверен, что Венгрия станет плацдармом на проведения нового раунда переговоров

Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

Москве и Вашингтону остается решить всего пару вопросов, чтобы согласовать свои позиции по украинскому конфликту и провести встречу лидеров двух государств Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Такое мнение озвучил президент Венгрии Виктор Орбан.

«В процессе российско-американских переговоров остались нерешенными один-два вопроса. Если они будут урегулированы, то в течение нескольких дней может состояться мирный саммит в Будапеште, и с этого момента, в зависимости от договоренности сторон, может наступить перемирие и мир (в зоне СВО — прим. URA.RU)», — заявил венгерский глава в беседе с газетой Magyar Nemzet.

Орбан пообщался с представителями венгерских СМИ во время авиаперелета в столицу США, где 7 ноября намечена его встреча с Трампом. Перед отбытием Орбан подчеркнул, что центральное место в предстоящем обсуждении будет отведено поиску возможных путей разрешения украинского кризиса.

Продолжение после рекламы

Идея провести встречу Путина и Трампа в Будапеште обсуждается с сентября. Орбан выступает инициатором. Венгерская сторона предложила свою столицу в качестве площадки для переговоров, выразив готовность обеспечить все необходимые условия для проведения саммита такого уровня.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал