Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Развлечения

Интересное

Rockstar Games объяснила перенос даты выхода GTA 6

Rockstar Games перенесли релиз GTA 6 на ноябрь 2026 года
07 ноября 2025 в 03:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Предыдущая часть популярной игры - Grand Theft Auto 5 - вышла в 2013 году

Предыдущая часть популярной игры - Grand Theft Auto 5 - вышла в 2013 году

Фото: Kelly Hunter/Flickr

Студия Rockstar Games перенесла дату выхода игры Grand Theft Auto VI с весны на 19 ноября 2026 года. Игра переносится для завершения разработки, сообщили разработчики в официальном заявлении.

«Grand Theft Auto 6 теперь выйдет в четверг, 19 ноября 2026 года. Приносим извинения за то, что добавили дополнительное время к тому, что, как мы понимаем, было долгим ожиданием, но эти дополнительные месяцы позволят нам закончить игру с тем уровнем совершенства, которого вы ожидаете», — говорится в сообщении Rockstar Games.

Разработчики поблагодарили фанатов за терпение и поддержку, выразив уверенность, что игроки смогут насладиться игровым миром штата Леонида и современным Вайс-Сити. Ранее Grand Theft Auto 6 планировалась к выходу в 2025 году, однако в мае 2025 года Rockstar Games уже переносила релиз на следующий год для улучшения качества. GTA 6 станет первой новой частью франшизы за более чем 13 лет после выхода Grand Theft Auto 5 в 2013 году и первой игрой серии с женским главным персонажем. По данным инсайдеров, разработка проекта обошлась более чем в два миллиарда долларов, что превысило стоимость знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал