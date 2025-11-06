Rockstar Games объяснила перенос даты выхода GTA 6

«Grand Theft Auto 6 теперь выйдет в четверг, 19 ноября 2026 года. Приносим извинения за то, что добавили дополнительное время к тому, что, как мы понимаем, было долгим ожиданием, но эти дополнительные месяцы позволят нам закончить игру с тем уровнем совершенства, которого вы ожидаете», — говорится в сообщении Rockstar Games.

Разработчики поблагодарили фанатов за терпение и поддержку, выразив уверенность, что игроки смогут насладиться игровым миром штата Леонида и современным Вайс-Сити. Ранее Grand Theft Auto 6 планировалась к выходу в 2025 году, однако в мае 2025 года Rockstar Games уже переносила релиз на следующий год для улучшения качества. GTA 6 станет первой новой частью франшизы за более чем 13 лет после выхода Grand Theft Auto 5 в 2013 году и первой игрой серии с женским главным персонажем. По данным инсайдеров, разработка проекта обошлась более чем в два миллиарда долларов, что превысило стоимость знаменитого небоскреба Бурдж-Халифа.