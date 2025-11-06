Логотип РИА URA.RU


Названа неутешительная статистика по качеству БАДов в РФ

07 ноября 2025 в 02:51
По адресам регистрации производств БАДов обнаружили жилые дома, гостиницы или пустыри

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из 32 компаний на рынке биологически активных добавок в России, прошедших проверку ЦРПТ и Роспотребнадзора, реальное производство подтвердили только шесть. Таким образом, почти 80% проверенных производителей оказались псевдопроизводствами, сообщил заместитель генерального директора ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») Реваз Юсупов.

«Мы столкнулись с ситуациями, когда юридические лица лишь имитируют производство на бумаге, чтобы получать коды маркировки для товаров, фактически ввозимых из-за рубежа», — заявил Юсупов на заседании совета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребительского рынка. По адресам регистрации производств эксперты обнаружили жилые дома, гостиницы или пустыри.

Мониторинг ЦРПТ и Роспотребнадзор проводили на протяжении полугода по поручению Минпромторга. Проверки проходили в компаниях, у которых система маркировки выявила подозрительное поведение. Среди ключевых признаков нарушений оказались ввод в оборот биодобавок под чужим товарным знаком, наличие нарушений, выявленных Роспотребнадзором за предыдущие полгода, отсутствие в реестрах юридических лиц кода ОКВЭД, соответствующего производству БАДов, или указание в разрешительных документах на товар зарубежного государства в качестве страны-изготовителя. Для борьбы с недобросовестным бизнесом Минпромторг подготовил проект постановления правительства, который наделит ЦРПТ правом официально отказывать в выдаче кодов маркировки псевдопроизводителям до момента устранения всех нарушений.

Ранее Роспотребнадзор представил на общественное обсуждение проект перечня оснований для запрета продажи БАДов, включающий требования к государственной регистрации, составу продукции и информации о производителе на упаковке. Руководитель ведомства предложила начать применение новых требований с 1 марта 2026 года.

