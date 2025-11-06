Швейцарская компания Gunvor отозвала предложение о покупке активов «Лукойла»
Заграничные активы «Лукойла» хотела купить компания Gunvor
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Швейцарская фирма Gunvor отложила покупку заграничных активов российской нефтяной компании «Лукойл». Об этом рассказали источники.
«Gunvor отзывает свое предложение о приобретении зарубежных активов „Лукойла“», — передает РИА Новости со ссылкой на свои источники. Уточняется, что решение не связано с давлением США.
Ранее минфин США объявил о введении новых санкций против российских нефтяных компаний «Роснефти» и «Лукойла». Он дал месяц на прекращение торговли для тех стран, которые еще были связаны с нефтью из России. Американские власти объявили, что причина этого — слишком слабый прогресс по мирному урегулированию конфликта на Украине, а президент Дональд Трамп заявил, что не видит нужного результата по переговорам. При этом Москва не раз заявляла о своей приверженности дипломатическому решению всех разногласий, а также подчеркивала отсутствие эффекта от санкций, ожидаемого на Западе.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.