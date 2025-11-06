Разработчики GTA 6 извинились за очередной перенос: что известно об игре, дата выхода, трейлер

Rockstar Games перенесла релиз Grand Theft Auto VI на осень 2026 года Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Компания Rockstar Games официально сообщила о переносе даты релиза одной из наиболее ожидаемых игр — Grand Theft Auto VI (GTA или ГТА). В соответствии с обновленным графиком разработки, проект поступит в продажу 19 ноября 2026 года, в четверг. Соответствующее заявление было опубликовано представителями компании в официальных аккаунтах в социальных сетях. Какой будет чуть ли ни самая популярная компьютерная игра современности, читайте в материале URA.RU.

Когда выйдет GTA VI

Официально о разработке Grand Theft Auto VI стало известно в 2022 году, но без даты выхода. Название и релиз на 2025 год были раскрыты в трейлере в конце 2023-го. В мае 2024 года Take-Two Interactive подтвердила первоначально обозначенную дату выхода, однако возникли сомнения из-за прошлых переносов Rockstar (как это было с Red Dead Redemption 2) и заявлений бывшего сотрудника о нарушении сроков. В итоге 2 мая 2025 года релиз игры был перенесен на следующий год, чтобы «допилить» качество.

На каких устройствах будет доступна GTA VI





В настоящее время разработчики официально подтвердили выпуск игры исключительно для двух приставок — Playstation 5 и Xbox Series X|S. Сведения относительно запуска ГТА 6 для персональных компьютеров на сегодняшний день отсутствуют. Опираясь на практику предыдущих релизов компании Rockstar Games, можно сделать вывод, что версия для ПК если и появится, то не ранее чем через шесть месяцев после старта продаж консольных изданий для PS5 и Xbox.

Трейлеры GTA VI

Судя по трейлерам, Grand Theft Auto VI поразит высокой детализацией и реалистичностью игрового мира: на экране одновременно движутся десятки машин, сотни пешеходов с уникальными анимациями и манерой поведения, а также разнообразные животные — от розовых фламинго и кошек до игуан и крокодилов, которые могут представлять угрозу, как в сцене с аллигатором, ворвавшимся в магазин. Не исключено, что в игре можно будет завести домашнее животное. Графика трейлеров Rockstar обычно соответствует финальной версии, что делает GTA VI потенциально самой реалистичной игрой.

Персонажи

Игроки смогут выбраль одного из двух персонажей. Джейсон Дюваль представлен как бывший военнослужащий, выросший в криминальной среде и зарабатывающий на жизнь рэкетом. Лусия Каминос, возлюбленная Джейсона, с ранних лет освоила искусство рукопашного боя. Она станет первым женским персонажем в роли главного героя во вселенной Grand Theft Auto. Будут и другие герои, в том числе полицейский.

Основные локации ГТА 6





События игры происходят на территории вымышленного американского штата Леонида, который является игровой версией реального штата Флорида. Здесь расположен мегаполис Вайс-Сити, ставший центральной локацией отдельного проекта Grand Theft Auto: Vice City, выпущенного в 2002 году. Город преобразился, но ключевые локации сохранились. В частности, в трейлере можно заметить мост, который соединял материковую часть с островом, где располагалась резиденция Рикардо Диаса. Вайс-Сити состоит из нескольких районов. Среди них — расположенный на побережье Оушен-Бич, портовая зона Вайс-Сити, район Тиша-Вока с его блошиным рынком, а также Маленькая Куба. По предварительным данным, игровая территория в GTA VI превысит размеры карты предыдущей части франшизы в два-три раза.

Другие подробности сюжета

Судя по трейлеру, соцсети станут важной частью сюжета GTA 6: некоторые сцены выглядят как видео из TikTok с быстрыми комментариями и реакциями. Вероятно, игра посмеется над соцсетями, ведь сатира — это часть серии. Например, в трейлере упоминается «Leonida man» — это отсылка к мемам о «мужчине из Флориды», где люди попадают в глупые ситуации, как в новости: «Мужчину из Флориды задавил фургон, потому что собака нажала на газ». В 2023 году даже вышел сериал «Человек из Флориды» на основе этого мема.

Во сколько обошлась GTA 6

Rockstar Games объявила о разработке GTA VI в феврале 2022 года, уточнив, что игра в активной работе. По данным инсайдеров, затраты превысили два миллиарда долларов — больше, чем стоимость Бурдж-Халифы (полтора миллиарда). Эти деньги ушли на технологический прорыв, создание самой реалистичной игры с проработкой мелочей и лицензирование музыкальных треков.

Когда выйдет GTA 6 теперь





