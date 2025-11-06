Путин пошутил над изменением подходов Матыцина после перехода в Госдуму

Путин пошутил на совещании Фото: Роман Наумов © URA.RU

На заседании совета по физкультуре и спорту президент России Владимир Путин выслушал жалобу главы думского комитета Олега Матыцина, который предложил законодательно урегулировать вопрос о названиях спортклубов. Президент пошутил, что раньше, работая в правительстве Матицин, был сторонником того, чтобы подобные решения принимались на уровне исполнительной власти. Об этом рассказали журналисты.

«Когда Олег Васильевич Матицин был министром, — обратился со смехом президент к участникам встречи, — он полагал, что все нужно регулировать на уровне министерств. Теперь в Думе работает — считает, что все нужно регулировать через нормативную базу», — передает ТАСС слова главы государства.