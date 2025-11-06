Путин пошутил над изменением подходов Матыцина после перехода в Госдуму
Путин пошутил на совещании
Фото: Роман Наумов © URA.RU
На заседании совета по физкультуре и спорту президент России Владимир Путин выслушал жалобу главы думского комитета Олега Матыцина, который предложил законодательно урегулировать вопрос о названиях спортклубов. Президент пошутил, что раньше, работая в правительстве Матицин, был сторонником того, чтобы подобные решения принимались на уровне исполнительной власти. Об этом рассказали журналисты.
«Когда Олег Васильевич Матицин был министром, — обратился со смехом президент к участникам встречи, — он полагал, что все нужно регулировать на уровне министерств. Теперь в Думе работает — считает, что все нужно регулировать через нормативную базу», — передает ТАСС слова главы государства.
Заседание Совета по развитию физической культуры и спорта, на котором президент Путин обсудил вопрос о названиях спортклубов с главой думского комитета Олегом Матыциным, проходило в контексте более широкой повестки по развитию детского спорта в России. На встрече президент поддержал запрет на продажу вейпов, поручил разработать стратегию развития спортивной медицины до 2030 года и подчеркнул необходимость повышения авторитета учителей физкультуры в школах, роль которых критична для здоровья детей.
