На Украине 40% учащихся используют русский язык для общения в школах
Почти половина всех украинских школьников разговаривает на русском языке
Фото: Илья Московец © URA.RU
Около 40% учащихся школ на Украине используют русский язык для общения между собой. Эти данные озвучила глава украинского Центрального межрегионального управления Государственной службы качества образования Светлана Бабинец.
«40% учеников общаются с одноклассниками во время школьных перемен на русском языке. <...> Cреди них отмечается снижение языковой самоидентификации. Доля учащихся, которые считают украинский язык родным, уменьшилась за последний год с 71% до 64%», — цитирует эксперта ТАСС.
Бабинец подчеркнула, что русский язык на Украине по-прежнему широко используется в повседневной жизни. Около 30% молодых людей применяют его для общения в домашней обстановке и со сверстниками.
Киевский режим с 2014 года взял курс на открытое вытеснение русского языка из обихода. И давление на русскоговорящих только усиливается, переходя в травлю. Так ранее силовики Одессы набросились на местных жителей из-за русскоязычной песни. А на федеральном уровне писателя Ивана Тургенева признали символом пропаганды «российского империализма».
