На Украине 40% учащихся используют русский язык для общения в школах

Почти половина всех украинских школьников разговаривает на русском языке Фото: Илья Московец © URA.RU

Около 40% учащихся школ на Украине используют русский язык для общения между собой. Эти данные озвучила глава украинского Центрального межрегионального управления Государственной службы качества образования Светлана Бабинец.

«40% учеников общаются с одноклассниками во время школьных перемен на русском языке. <...> Cреди них отмечается снижение языковой самоидентификации. Доля учащихся, которые считают украинский язык родным, уменьшилась за последний год с 71% до 64%», — цитирует эксперта ТАСС.

Бабинец подчеркнула, что русский язык на Украине по-прежнему широко используется в повседневной жизни. Около 30% молодых людей применяют его для общения в домашней обстановке и со сверстниками.

Продолжение после рекламы