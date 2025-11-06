Оксана Самойлова вернула доступ к своему взломанному аккаунту в Instagram*

Доступом у личному аккаунту модели завладели злоумышленники Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Российская модель, дизайнер и бизнесвумен Оксана Самойлова вернула доступ к своему аккаунту в социальной сети Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta**, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который ранее был взломан злоумышленниками. Об этом она сообщила в своих социальных сетях, записав видеообращение.

«Я наконец-то забрала доступ к своему Инстаграму. Моя страница снова принадлежит мне. Надеюсь, так и будет дальше. Я пока что там чищу все, что они там накинули, сообщения, там, конечно, просто жесть», — рассказала Самойлова.

Блогер отметила, что сейчас занимается удалением контента, который был опубликован мошенниками от ее имени. Самойлова не уточнила, как долго ее страница находилась под контролем злоумышленников и какими методами ей удалось вернуть доступ к аккаунту. Модель также отметила, что сожалеет о том, что кто-то все же перевел мошенникам деньги.

Продолжение после рекламы

Ранее Самойлова официально сообщила о разводе с рэпером Джиганом. Вместе пара прожила более десяти лет.

*Instagram — запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ