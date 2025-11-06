Житель Екатеринбурга получил 14 лет колонии за убийство соседа в новогоднюю ночь
Осужденный вину не признал
Фото: Илья Московец © URA.RU
Мужчину, зарезавшего соседа в новогоднюю ночь в Екатеринбурге 31 декабря 2023 года, приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор вынесен на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, признавших мужчину виновным по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), сообщает прокуратура Свердловской области.
«Орджоникидзевский районный суд года Екатеринбурга, с учетом вердикта коллегии присяжных заседателей и позиции государственного обвинителя, назначил Андрею Владимирову наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев», — рассказало ведомство в своем telegram-канале. Помимо срока заключения, осужденный должен выплатить сестре погибшего 1,5 миллиона рублей компенсации морального вреда и расходы на погребение в размере 68 тысяч рублей.
Владимиров не признал вину, утверждая, что действовал в целях самообороны: сосед якобы напал на него первым, повалил на пол и начал душить. Однако коллегия присяжных заседателей единогласно признала мужчину виновным и не заслуживающим снисхождения.
В новогодний вечер 2023 года между 19:00 и 20:53 в коридоре общего пользования дома № 24/3 по улице Таганская у находившегося в состоянии алкогольного опьянения мужчины произошел конфликт с соседом. В ходе конфликта обвиняемый нанес ножом мужчине минимум четырнадцать ударов в области жизненно важных органов. Пострадавший получил травмы головы, грудной клетки, брюшной полости и верхней конечности, которые оказались несовместимы с жизнью. Врач скорой помощи констатировал смерть безоружного мужчины на месте происшествия незадолго до боя курантов. Также в квартире у Владимирова нашли огнестрельное оружие и наркотики.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!