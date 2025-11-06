«Потерял руки, но душа осталась»: об уральском Герое РФ сделали книгу в особом формате

О Герое РФ Максиме Шоломове написали книгу в новом, интересном для детей формате Фото: Размик Закарян © URA.RU

Герой России, участник специальной военной операции Максим Шоломов, несмотря на тяжелейшее ранение, нашел в себе силы не только вернуться к активной жизни, но и посвятить себя воспитанию подрастающего поколения. На встрече в уральской столице он представил новый формат книг серии «Страна героев», призванный говорить с современными детьми на понятном им языке.

Своей целью Шоломов считает просвещение подрастающего поколения Фото: Размик Закарян © URA.RU

«Я потерял руки, но душа у меня осталась такой же, как и была, поэтому ничего в жизни не изменилось, а если изменилось, то только в лучшую сторону», — этими словами Шоломов начал диалог с аудиторией, в которую вошли школьники, студенты, общественники и ветераны. Проект «Страна героев», который родился в Екатеринбурге, — это попытка создать по-настоящему интересные и современные книги для детей и подростков.

Книги, которые хочется читать

Как рассказали организаторы проекта, идея возникла еще до начала СВО. Изначально планировалось собирать информацию о патриотах и выпускать книги о героях России, но не в классическом «громоздком» формате, а в таком, который «зайдет к детям».

«Мы опросили ребят о том, какие книги они хотят читать. Они сказали: то, что можно читать не просто сплошным текстом, а с цитатами, фотографиями, интересными фактами, возможно, с графикой и ссылками на интересные источники», — рассказал Сергей Конев, начальник департамента по вопросам внутренней политики полпредства УрФО.

Книга о Шоломове нацелена на школьников, чтобы рассказать им об истинном героизме Фото: Размик Закарян © URA.RU

В результате команда, в которую вошел профессиональный дизайнер, создала принципиально новый продукт. Это книги-сборники, насыщенные визуалом и интерактивными элементами, которые читаются «очень быстро» и дают не только информацию о самом герое, но и массу сопутствующей просветительской информации.

Уроки, которые меняют сознание

Сам Максим Шоломов является живым примером для молодежи. Его график, расписанный на полгода вперед, впечатляет: за два года он побывал более чем в 100 городах России, от северной тундры до космодрома Восточный.

«Заниматься детьми — это наша прямая обязанность. Если мы этого не сделаем, никто не сделает», — убежден Шоломов. Он отметил, что очень важно воспитывать молодежь на правильных ценностях. «Новая элита — это сегодня служение своему Отечеству… Когда сегодня участник специальной военной операции берет на себя ответственность за судьбу России — вот это трансформация», — подчеркнули со сцены.

Участники встречи активно обсуждали вопрос становления «новой элиты» Фото: Размик Закарян © URA.RU

Проект «Страна героев» уже получил рекомендацию для тиражирования во всех регионах страны от Ассоциации героев. Как отмечают создатели, важно, чтобы такие книги были не просто точечными изданиями, а массово поступали к детям.

«Нужно, чтобы сегодня у нас как можно больше детей их получали и читали. Чтобы никто и никогда не был забыт», — такой видится главная цель организаторам.

Полпредство активно работает над интеграцией участников СВО в социально значимые проекты Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ближайшие дни Шоломов также выступит на Ямале, где пройдет форум «Патриоты Урала» — проект полпреда Артема Жоги по поддержке волонтерских движений.

«Каждый год мы расширяем географию форума. Раньше он проходил в центральных и южных городах региона, но мы решили, что участникам с севера нужно упростить дорогу. Сейчас мы проведем форум в Новом Уренгое, потом будем также менять географию. Очень важно, чтобы все уральцы могли приезжать очно, так как самая главная цель таких мероприятий — знакомство друг с другом», — рассказал Конев.