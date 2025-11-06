В музее «Дом Черепановых» в Нижнем Тагиле завершается капитальный ремонт

В ходе ремонта укрепили фундамент, отремонтировали стены и защитили здание от влаги Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

В Нижнем Тагиле завершаются противоаварийные работы в музее «Дом Черепановых», на них выделили коло 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев.

«В особняке, построенном в 1830-х годах, жили известные уральские изобретатели — Ефим и Мирон Черепановы. Здание имеет статус памятника архитектуры XIX века, объекта культурного наследия федерального значения, и мы делаем всё, чтобы бережно сохранить его... На ремонт и оснащение выделено порядка 4,5 млн из городского бюджета», — написал Пинаев в своем telegram-канале.

В рамках противоаварийных работ специалисты укрепили фундамент здания, отремонтировали стены и защитили особняк от влаги. Все работы выполнены с соблюдением требований по сохранению объекта культурного наследия. Кроме того, в музее и на прилегающей территории установили новые камеры видеонаблюдения. Дом Черепановых — один из важнейших исторических объектов Нижнего Тагила, связанный с именами создателей первого в России паровоза.