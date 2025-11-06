Уральский борец завоевал бронзу в Первенстве мира по грэпплингу. Фото
Первенство мира по грэпплингу прошли в греческом городе Лутраки (архивное фото)
Фото: Владимир Андреев © URA.RU
Уральский спортсмен Роман Назаров стал бронзовым призером Первенства мира по грэпплингу, которое прошло с 1 по 5 ноября в греческом городе Лутраки. Об этом сообщил пресс-служба Академии единоборств РМК.
«Россию представлял уралський борец Роман Назаров из Академии единоборств РМК... В Греции Роман дошел до полуфинала и завоевал бронзовую медаль в своей весовой категории, войдя в тройки сильнейших на планете», — рассказали в пресс-службе Академии.
Чтобы попасть на Первенство мира, Назаров прошел серию отборочных соревнований — от региональных до федеральных, где одерживал победы или входил в число сильнейших. Это позволило ему войти в состав национальной сборной России.
Грэпплинг представляет собой разновидность спортивного единоборства, которая объединяет технические элементы различных борцовских направлений. Отличительной особенностью данной дисциплины является наличие минимальных ограничений на применение болевых и удушающих приемов.
Фото: пресс-служба Академии единоборств РМК
