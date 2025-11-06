На Урале отказались штрафовать медбрата, которого впервые в РФ судили по новой статье

Судья вернул материал по делу медбрата в полицию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Мировой суд Каменска-Уральского (Свердловская область) вернул в полицию административный материал в отношении 20-летнего медбрата, которого, возможно, впервые в РФ, обвинили в поиске экстремистских материалов в Сети (ст. 13.53 КоАП РФ). Об этом URA.RU сообщил его защитник Сергей Барсуков.

Материал вернули для устранения нарушений. Медицинский работник вину не признал. Барсуков заявил, что парень случайно наткнулся на сведения, которые, по мнению силовиков, подпадают под формулировку «экстремистских материалов».

«Парень по виду добрый, любознательный. Намеренно он ничего запрещенного и экстремистского не искал. Более того, этот юноша активно участвовал в патриотических мероприятиях, проводимых учебным заведением, в котором он ранее учился» — говорил ранее Сергей Барсуков. Комментариев от свердловских силовых структур по теме нет.

Продолжение после рекламы