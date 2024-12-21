Mirror: Британия готовит группу солдат для отправки на Украину

22 декабря 2024 в 03:32 Размер текста - 17 +

Британские военные участвуют в операциях по всему миру Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания направит группу своих военнослужащих на Украину в рамках поддержки международных операций. Помимо этого, британские военные также находятся в 44 странах мира, от Ближнего Востока до Фолклендских островов. Об этом сообщило британское издание Mirror. «Наши военнослужащие поддерживают 60 различных операций или служат на одном из 21 корабля Королевского флота. <…> 140 человек находятся в Польше, готовые [участвовать в конфликте] с Россией, если [эскалация] на Украине распространится», — процитировала газета Mirror министра вооруженных сил страны Люка Полларда. Издание отметило, что около десяти тысяч британских военнослужащих проведут Рождество вдали от дома. Включая 130 членов экипажа атомной подводной лодки. Как сообщало URA.RU ранее, в то же время в Германии начали отказываться от службы в армии из-за страха попасть на Украину. Число отказников выросло на 50% по сравнению с прошлым годом и в 11 раз превысило показатель 2021 года Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Великобритания направит группу своих военнослужащих на Украину в рамках поддержки международных операций. Помимо этого, британские военные также находятся в 44 странах мира, от Ближнего Востока до Фолклендских островов. Об этом сообщило британское издание Mirror. «Наши военнослужащие поддерживают 60 различных операций или служат на одном из 21 корабля Королевского флота. <…> 140 человек находятся в Польше, готовые [участвовать в конфликте] с Россией, если [эскалация] на Украине распространится», — процитировала газета Mirror министра вооруженных сил страны Люка Полларда. Издание отметило, что около десяти тысяч британских военнослужащих проведут Рождество вдали от дома. Включая 130 членов экипажа атомной подводной лодки. Как сообщало URA.RU ранее, в то же время в Германии начали отказываться от службы в армии из-за страха попасть на Украину. Число отказников выросло на 50% по сравнению с прошлым годом и в 11 раз превысило показатель 2021 года