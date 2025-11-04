США хотят заключить с РФ договор, связанный с тактическим ядерным оружием

Следует добиться того, чтобы эти вооружения были охвачены проверяемым договором, заявил Кадлек Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

США хотели бы заключить договор с Россией по поводу контроля над тактическим ядерным оружием. Об этом заявил выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост помощника военного министра США по ядерному сдерживанию, политике и программам химической и биологической защиты Роберт Кадлек.

«Я считаю, что нам следует изучить способы добиться того, чтобы эти [российские ядерные тактические] вооружения были охвачены проверяемым договором в сфере контроля над вооружениями с Россией», — заявил Кадлек. Его слова приводит ТАСС. Кадлек также отметил, что у России есть крупный арсенал оружия, который не охвачен Новым ДСНВ и «напрямую угрожает» армии США передового базирования и союзникам Штатов.