Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

США

США хотят заключить с РФ договор, связанный с тактическим ядерным оружием

04 ноября 2025 в 21:55
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Следует добиться того, чтобы эти вооружения были охвачены проверяемым договором, заявил Кадлек

Следует добиться того, чтобы эти вооружения были охвачены проверяемым договором, заявил Кадлек

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

США хотели бы заключить договор с Россией по поводу контроля над тактическим ядерным оружием. Об этом заявил выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост помощника военного министра США по ядерному сдерживанию, политике и программам химической и биологической защиты Роберт Кадлек.

«Я считаю, что нам следует изучить способы добиться того, чтобы эти [российские ядерные тактические] вооружения были охвачены проверяемым договором в сфере контроля над вооружениями с Россией», — заявил Кадлек. Его слова приводит ТАСС. Кадлек также отметил, что у России есть крупный арсенал оружия, который не охвачен Новым ДСНВ и «напрямую угрожает» армии США передового базирования и союзникам Штатов.

Предложение США о контроле над тактическим ядерным оружием поступило на фоне обострения ядерной напряженности между странами. В октябре 2025 года администрация Трампа объявила о возобновлении ядерных испытаний в ответ на аналогичные действия других государств, при этом Россия подтвердила, что проводит математическое моделирование ядерных испытаний для поддержания боеготовности своего арсенала. Текущий американский ядерный арсенал насчитывает свыше пяти тысяч боеголовок и требует модернизации в рамках пятидесятилетней программы стоимостью около 300 миллиардов долларов.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал