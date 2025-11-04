США хотят заключить с РФ договор, связанный с тактическим ядерным оружием
Следует добиться того, чтобы эти вооружения были охвачены проверяемым договором, заявил Кадлек
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
США хотели бы заключить договор с Россией по поводу контроля над тактическим ядерным оружием. Об этом заявил выдвинутый президентом США Дональдом Трампом на пост помощника военного министра США по ядерному сдерживанию, политике и программам химической и биологической защиты Роберт Кадлек.
«Я считаю, что нам следует изучить способы добиться того, чтобы эти [российские ядерные тактические] вооружения были охвачены проверяемым договором в сфере контроля над вооружениями с Россией», — заявил Кадлек. Его слова приводит ТАСС. Кадлек также отметил, что у России есть крупный арсенал оружия, который не охвачен Новым ДСНВ и «напрямую угрожает» армии США передового базирования и союзникам Штатов.
Предложение США о контроле над тактическим ядерным оружием поступило на фоне обострения ядерной напряженности между странами. В октябре 2025 года администрация Трампа объявила о возобновлении ядерных испытаний в ответ на аналогичные действия других государств, при этом Россия подтвердила, что проводит математическое моделирование ядерных испытаний для поддержания боеготовности своего арсенала. Текущий американский ядерный арсенал насчитывает свыше пяти тысяч боеголовок и требует модернизации в рамках пятидесятилетней программы стоимостью около 300 миллиардов долларов.
