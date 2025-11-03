Как изменятся условия получения больничных в 2026 году

Минтруд готовит проект, где самозанятым будет доступна оплата больничного Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В будущем году россиян ожидает введение нескольких нововведений, связанных с выплатами за период временной утраты работоспособности. Примечательно, что возможность оформления увеличенных размеров выплат доступна уже сейчас.

Параллельно с этим Минтруд готовит нововведение для самозанятых граждан. С нового года ведомство планирует запустить эксперимент, в рамках которого плательщики налога смогут получать пособия по больничному. Более подробно об изменениях и размере выплаты — в материале URA.RU.

От чего зависит размер пособия

Размер пособия по временной нетрудоспособности в России зависит от стажа работника и его официального дохода за последние два года, рассказала юрист Единой юридической службы Юлия Гавлишина в разговоре с Life.ru. Она отметила, что максимальную выплату в размере 100% можно получить по причине ухода за ребенком, не достигшим восьмилетнего возраста, а также работникам со стажем более восьми лет.

Продолжение после рекламы

При меньшем стаже размер пособия снижается, уточнила юрист. Если человек работает от пяти до восьми лет, он получит 80% от среднего заработка, при стаже от шести месяцев до пяти лет — 60%. Работникам со стажем менее полугода выплата рассчитывается исходя из МРОТ с учетом районных коэффициентов. В 2025 году максимальный размер дневного пособия составляет 5674 рубля, минимальный рассчитывается от МРОТ в 22 440 рублей. В расчетный период включаются доходы за 2023–2024 годы.

Как увеличить размер больничного

Для получения повышенных выплат по больничному листу необходимо официальное трудоустройство с полной выплатой зарплаты и длительный страховой стаж. Юрист обратила внимание на особенности получения больничных при работе по договору гражданско-правового характера (ГПХ). В этом случае необходимо иметь трудовой договор в предыдущем году и обеспечить сумму страховых взносов не менее стоимости страхового года. Эксперт подчеркнула, что размер компенсации по больничному листу находится в прямой зависимости от продолжительности официального трудового стажа сотрудника.

«Обращайте внимание, чтобы все премии и надбавки были оформлены официально <...> Выплату делают по следующей формуле: средний дневной заработок × процент стажа × количество дней. Средний дневной заработок определяется из доходов за 2023–2024 годы, разделенных на 730 дней. Процент оплаты зависит от стажа», — пояснила Гавлишина.

Какие изменения больничного будут в новом году

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ в новом году до 27 093 рублей. Новый показатель на 20% превышает действующий МРОТ, который составляет 22 440 рублей.

«Следом за размером МРОТ повышают целый ряд пособий и социальных выплат, которые от него зависят. В том числе и пособие по временной нетрудоспособности, то есть больничный. Например, в 2026 году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырастет до 207 000 рублей», — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Также Минтруд с 1 января запускает пилотный проект, предоставляющий самозанятым гражданам возможность впервые получать выплаты по временной нетрудоспособности. Лица, уплачивающие налог на профессиональный доход, получат возможность выбрать один из двух вариантов страхового покрытия — 35 или 50 тысяч рублей.