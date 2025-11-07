В России продают самую дешевую квартиру

Самая дешевая квартира в России продается в Тамбовской области (фото из архива) Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Самая дешевая квартира на российском рынке недвижимости была обнаружена в Тамбовской области, где объект без ремонта продается всего за 300 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные объявлений на площадке по продаже недвижимости.

«Самая дешевая квартира без ремонта находится в Тамбовской области и продается за 300 тысяч рублей», — пишет ТАСС. Агентство провело собственное расследование.

Недорогая недвижимость находится в поселке Зеленый Гай. Это квартира площадью 37 квадратных метров, в которой есть холодная вода и канализация, однако отсутствует туалет. Из преимуществ в объявлении указаны пластиковые окна и новый электрический счетчик. Будущему владельцу также предстоит отремонтировать печь.

На втором месте по доступности оказалась квартира в селе Берендеево Ярославской области стоимостью 350 тысяч рублей. Однокомнатная квартира площадью 32,4 квадратных метра расположена на втором этаже двухэтажного деревянного дома постройки 1970 года. Объект требует ремонта, что «дает возможность воплотить все свои дизайнерские идеи».

Третье место в этом рейтинге заняла квартира в Подмосковье — в деревне Кошелево Талдомского городского округа. Ее цена составляет 995 тысяч рублей при площади 34,6 квадратных метра. Продавец подчеркивает, что квартира требует капитального ремонта и продается срочно.