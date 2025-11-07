Вор уснул во время ограбления в Благовещенске
В Благовещенске грабитель уснул в квартире, где его застала хозяйка
Фото: Денис Моргунов © URA.RU
В Благовещенске мужчина, проникнув в чужую квартиру для кражи, решил передохнуть и заснул, где его и застала вернувшаяся с работы хозяйка жилья. Об этом сообщили в управлении МВД России по Амурской области.
«Злоумышленник с целью совершения кражи проник через окно в дом, зная, что на месте нет хозяев. Подозреваемый <...> предположив, что хозяйки не будет дома длительное время, решил отдохнуть и уснул», — написали на сайте ведомства.
Местная жительница 1969 года рождения вернулась домой с ночной смены и обнаружила в своей квартире незнакомца. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний ранее судимый местный житель. В его биографии уже есть уголовные статьи за хищение имущества и незаконный оборот наркотиков.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о покушении на кражу, совершенную с незаконным проникновением в жилище. Суд избрал для него меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. За совершение подобного преступления Уголовным кодексом предусмотрено наказание вплоть до шести лет лишения свободы.
