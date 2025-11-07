Вор уснул во время ограбления в Благовещенске

В Благовещенске грабитель уснул в квартире, где его застала хозяйка Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Благовещенске мужчина, проникнув в чужую квартиру для кражи, решил передохнуть и заснул, где его и застала вернувшаяся с работы хозяйка жилья. Об этом сообщили в управлении МВД России по Амурской области.

«Злоумышленник с целью совершения кражи проник через окно в дом, зная, что на месте нет хозяев. Подозреваемый <...> предположив, что хозяйки не будет дома длительное время, решил отдохнуть и уснул», — написали на сайте ведомства.

Местная жительница 1969 года рождения вернулась домой с ночной смены и обнаружила в своей квартире незнакомца. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции, которые задержали подозреваемого. Им оказался 45-летний ранее судимый местный житель. В его биографии уже есть уголовные статьи за хищение имущества и незаконный оборот наркотиков.

