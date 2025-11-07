Shot: главком ВСУ украл украинские деньги для лечения отца в России

Сырский взял деньги на лечение отца из бюджета Украины Фото: Официальный сайт президента Украины

ГлавкомВСУ Александр Сырский взял средства из военного бюджета Украины для оплаты лечения своего больного отца в российских клиниках. Об этом сообщают telegram-каналы. Общая стоимость услуг в больницах превысила пять миллионов рублей.

«Сырский взял деньги из военного бюджета Украины на лечение отца в России. <...> Счета в клиниках превысили пять миллионов рублей», — пишет telegram-канал Shot.

Согласно информации источников, часть суммы, необходимой для курса лечения и реабилитации Станислава Сырского, была взята из «казенных» средств. Предполагается, что эти деньги были выделены на нужды украинской армии.

Ранее отец главкома ВСУ Станислав Сырский был выписан из больницы в Московской области после завершения курса лечения. По данным Shot, 86-летнему мужчине был поставлен диагноз «новообразование в головном мозге» и болезнь Паркинсона. Сын мужчины Александр Сырский организовал его транспортировку домой во Владимирскую область. Вся процедура выписки и перевозки проводилась в условиях строгой конфиденциальности.