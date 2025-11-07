Овечкин и Малкин обменялись формами после матча
Овечкин в НХЛ выступает за «Вашингтон»
Фото: Илья Московец © URA.RU
По завершению матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Питтсбургом» и «Вашингтоном», Александр Овечкин и Евгений Малкин обменялись своими игровыми формами. Об этом пишут СМИ.
«Овечкин и Малкин обменялись игровыми формами после матча НХЛ», — пишет ТАСС. За матч нападающий «Питтсбурга» Малкин сделал один результативный пас, а Овечкин две голевых передачи. Встреча закончилась со счетом 5:3 в пользу «Питтсбурга».
Ранее на НХЛ Александр Овечкин забил свой 900-й гол. Это произошло в ходе матча «Вашингтон» — «Сент-Луис».
