Овечкин и Малкин обменялись формами после матча

После матча НХЛ Овечкин и Малкин обменялись игровыми формами
07 ноября 2025 в 10:50
Овечкин в НХЛ выступает за «Вашингтон»

Овечкин в НХЛ выступает за «Вашингтон»

Фото: Илья Московец © URA.RU

По завершению матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Питтсбургом» и «Вашингтоном», Александр Овечкин и Евгений Малкин обменялись своими игровыми формами. Об этом пишут СМИ.

«Овечкин и Малкин обменялись игровыми формами после матча НХЛ», — пишет ТАСС. За матч нападающий «Питтсбурга» Малкин сделал один результативный пас, а Овечкин две голевых передачи. Встреча закончилась со счетом 5:3 в пользу «Питтсбурга». 

Ранее на НХЛ Александр Овечкин забил свой 900-й гол. Это произошло в ходе матча «Вашингтон» — «Сент-Луис». 

