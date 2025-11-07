В Екатеринбурге прошли обыски из-за многомиллионной взятки
Уголовное дело завели по материалам ФСБ
В Екатеринбурге прошли обыски в рамках уголовного дела о подкупе руководителя проекта по строительству водогрейной котельной в городе Инте (Республика Коми) в особо крупном размере. Фигурант подозревается в получении трех миллионов рублей, сообщили в пресс-релизе УФСБ России по Республике Коми.
«Уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ возбуждено по материалам УФСБ России по Республике Коми», — пояснили в ведомстве. Подозреваемого задержали по месту жительства в Краснодарском крае и этапировали в Сыктывкар для проведения следственных действий.
Фигурант, будучи руководителем проекта по строительству водогрейной котельной в Инте, предложил субподрядчику передать ему три миллиона рублей за помощь в приемке работ. Часть денег фигурант получил, но довести дело до конца не успел — был уволен с должности.
