Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

В Екатеринбурге прошли обыски из-за многомиллионной взятки

В Екатеринбурге провели обыски по делу о коммерческом подкупе
07 ноября 2025 в 14:02
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Уголовное дело завели по материалам ФСБ

Уголовное дело завели по материалам ФСБ

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге прошли обыски в рамках уголовного дела о подкупе руководителя проекта по строительству водогрейной котельной в городе Инте (Республика Коми) в особо крупном размере. Фигурант подозревается в получении трех миллионов рублей, сообщили в пресс-релизе УФСБ России по Республике Коми.

«Уголовное дело по ч. 8 ст. 204 УК РФ возбуждено по материалам УФСБ России по Республике Коми», — пояснили в ведомстве. Подозреваемого задержали по месту жительства в Краснодарском крае и этапировали в Сыктывкар для проведения следственных действий.

Фигурант, будучи руководителем проекта по строительству водогрейной котельной в Инте, предложил субподрядчику передать ему три миллиона рублей за помощь в приемке работ. Часть денег фигурант получил, но довести дело до конца не успел — был уволен с должности.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал