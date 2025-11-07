Коммунальщикам прибавят работы ради чистых улиц Екатеринбурга
Дополнительные смены появятся в дневное время
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Коммунальщиков, убирающих улицы Екатеринбурга, будут выводить на дополнительные смены в дневное время. С таким поручением в ходе совещания с руководителями районов выступил мэр Алексей Орлов.
«Градоначальник поручил изменить планирование смены заданий с учетом погодных условий и дополнительно выводить технику днем», — пояснили в мэрии. Вместе с этим Орлов призвал изменить подходы к уборке и усилить контроль.
Помимо этого, в Екатеринбурге расширят участки для тестирования новой смеси противогололедных материалов. Позитивным опытом ее применения поделился глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!