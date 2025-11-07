Коммунальщикам прибавят работы ради чистых улиц Екатеринбурга

Дополнительные смены появятся в дневное время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коммунальщиков, убирающих улицы Екатеринбурга, будут выводить на дополнительные смены в дневное время. С таким поручением в ходе совещания с руководителями районов выступил мэр Алексей Орлов.

«Градоначальник поручил изменить планирование смены заданий с учетом погодных условий и дополнительно выводить технику днем», — пояснили в мэрии. Вместе с этим Орлов призвал изменить подходы к уборке и усилить контроль.