Коммунальщикам прибавят работы ради чистых улиц Екатеринбурга

Коммунальщикам введут дополнительные смены для уборки улиц Екатеринбурга
07 ноября 2025 в 13:37
Дополнительные смены появятся в дневное время

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Коммунальщиков, убирающих улицы Екатеринбурга, будут выводить на дополнительные смены в дневное время. С таким поручением в ходе совещания с руководителями районов выступил мэр Алексей Орлов.

«Градоначальник поручил изменить планирование смены заданий с учетом погодных условий и дополнительно выводить технику днем», — пояснили в мэрии. Вместе с этим Орлов призвал изменить подходы к уборке и усилить контроль.

Помимо этого, в Екатеринбурге расширят участки для тестирования новой смеси противогололедных материалов. Позитивным опытом ее применения поделился глава Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

