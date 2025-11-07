В ЯНАО сократили расходы на депутатов Госдумы
На содержание депутатов Совфеда в 2026 году Ямал потратит суммарно на 3,4 миллиона меньше
В проекте бюджета ЯНАО на обеспечение деятельности депутатов Госдумы и их помощников выделено на три миллиона рублей меньше, чем в 2025 году. Если годом ранее на эти цели закладывали 16,2 миллиона рублей, то сейчас — 13,2, следует из проекта закона.
«Ведомственная структура расходов окружного бюджета на 2026 год... Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах: 12 185 000 рублей ... [и] 965 000 рублей... Ведомственная структура расходов окружного бюджета на 2025 год... Обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах: 15 198 000 рублей... [и] 1 022 000 рублей», — написано в документе.
Кроме того, сократятся расходы и на членов Совфеда. Если в 2025 году бюджет предусматривал 14,8 миллиона рублей на их обеспечение, то в 2026 — 14,4 миллиона.
Ранее URA.RU сообщало, что Ямал выделил на содержание главы региона Дмитрия Артюхова, а также содержание его заместителей 337 миллионов рублей. Кроме того, обеспечение деятельности органов государственной власти и иных государственных органов обойдется бюджету еще в почти 1,24 миллиарда рублей, а содержание аппарата губернатора — в 2,45 миллиарда.
