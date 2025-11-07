Логотип РИА URA.RU
Ямальский армрестлер победил на Кубке Защитников Отечества в Ноябрьске

Слесарь из «Салехардэнерго» победил в армрестлинге на региональном турнире
07 ноября 2025 в 14:13
Работник «Салехардэнерго» показал лучший результат на соревнованиях «Быть воином – жить вечно»

Фото: Илья Московец © URA.RU

Сотрудник «Салехардэнерго» Сергей Гросс стал призером регионального Кубка Защитников Отечества «Быть воином — жить вечно» в Ноябрьске (ЯНАО). Соревнования объединили ветеранов и участников СВО, состязавшихся в силе и выносливости. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

«Мы с огромной гордостью поздравляем нашего коллегу, Сергея Гросса, слесаря по ремонту котельных, с успешным выступлением в дисциплине армрестлинг! Сергей доказал, что настоящая сила — это не только в металле и механизмах, но и в силе духа», — говорится в сообщении пресс-службы «Салехардэнерго».

Сергей Гросс, чья ежедневная работа связана с обслуживанием котельного оборудования, продемонстрировал выдающийся результат в силовом виде программы. Коллеги отмечают его целеустремленность и волю к победе, подчеркивая, что такие сотрудники укрепляют не только производственные показатели, но и корпоративный дух. В «Салехардэнерго» пожелали Сергею новых достижений как в спорте, так и в профессиональной деятельности.

Региональный Кубок Защитников Отечества «Быть воином – жить вечно»

Фото: Пресс-служба АО«Салехардэнерго»

