Жители Ямала выбирают лучших земляков в конкурсе «Герои среди нас»
203 претендента допущены к голосованию в конкурсе «Герои среди нас» на Ямале
Фото: Роман Наумов © URA.RU
На Ямале стартовало народное голосование за героев проекта «Герои среди нас», где жители округа могут выбрать самых достойных земляков. Из 302 заявок к участию допущены 203 претендента, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«Это не просто выбор лучших, это подлинное признание тех, кто своим примером вдохновляет Ямал. Каждый голос имеет значение. Этот региональный конкурс — способ еще раз показать, как много героев среди нас с уникальными историями, чей ежедневный труд заслуживает самой искренней благодарности и поддержки», — подчеркнул председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин.
Голосование проходит на сайте ямал100.рф до 15 ноября. Конкурс включает восемь номинаций, среди которых самой популярной стала «Наставник поколения» с 65 заявками. Наибольшую активность проявили жители Нового Уренгоя, Приуральского района и Муравленко. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в декабре в Салехарде и будет приурочена к закрытию Года героев, объявленного губернатором Дмитрием Артюховым.
