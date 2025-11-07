Логотип РИА URA.RU
Жители Ямала выбирают лучших земляков в конкурсе «Герои среди нас»

07 ноября 2025 в 15:31
203 претендента допущены к голосованию в конкурсе «Герои среди нас» на Ямале

Фото: Роман Наумов © URA.RU

На Ямале стартовало народное голосование за героев проекта «Герои среди нас», где жители округа могут выбрать самых достойных земляков. Из 302 заявок к участию допущены 203 претендента, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Это не просто выбор лучших, это подлинное признание тех, кто своим примером вдохновляет Ямал. Каждый голос имеет значение. Этот региональный конкурс — способ еще раз показать, как много героев среди нас с уникальными историями, чей ежедневный труд заслуживает самой искренней благодарности и поддержки», — подчеркнул председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин.

Голосование проходит на сайте ямал100.рф до 15 ноября. Конкурс включает восемь номинаций, среди которых самой популярной стала «Наставник поколения» с 65 заявками. Наибольшую активность проявили жители Нового Уренгоя, Приуральского района и Муравленко. Торжественная церемония награждения победителей пройдет в декабре в Салехарде и будет приурочена к закрытию Года героев, объявленного губернатором Дмитрием Артюховым.

