Жители Ямала выбирают лучших земляков в конкурсе «Герои среди нас»

203 претендента допущены к голосованию в конкурсе «Герои среди нас» на Ямале Фото: Роман Наумов © URA.RU

На Ямале стартовало народное голосование за героев проекта «Герои среди нас», где жители округа могут выбрать самых достойных земляков. Из 302 заявок к участию допущены 203 претендента, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Это не просто выбор лучших, это подлинное признание тех, кто своим примером вдохновляет Ямал. Каждый голос имеет значение. Этот региональный конкурс — способ еще раз показать, как много героев среди нас с уникальными историями, чей ежедневный труд заслуживает самой искренней благодарности и поддержки», — подчеркнул председатель Общественной палаты ЯНАО Дмитрий Заякин.