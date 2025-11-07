Вахтовики больше не хотят работать на Ямале: причины, ради которых приходится увольняться

Вахтовики бросают работу из-за скандалов и упреков в семье Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Вахтовый метод работы в ЯНАО считается одним из самых прибыльных. Помимо этого, работники могут отдыхать по несколько месяцев после непрерывной работы на севере. Однако все чаще мужчины стали отказываться от такой работы. Как рассказали URA.RU бывшие вахтовики, причин много: ссоры в семье, проблемы со здоровьем и маленькие зарплаты.

«Я думал, что, когда уйду на вахту, заработаю сразу кучу денег. Начну строить дом наконец-то, да и с семьей буду почти два месяца. Планы были такие. Но по факту оказалось, что полученных денег за пару месяцев работы хватает на пропитание, одежду и какие-то бытовые нужды. И если я закуплю стройматериалы, то жить два месяца будет не на что. А еще есть кредиты какие-то. Ожидания не оправдались. Я поработал почти восемь месяцев и понял, что могу те же деньги получать в своем городе. Какой смысл вахтоваться», — объяснил Игорь из Башкирии.

Собеседник агентства из Тюмени Артем рассказал, что его вахты закончились из-за скандалов в семье. Супруга постоянно жаловалась, что осталась она с детьми и без помощи. «Вахтовался я несколько лет. Мы переехали из Нового Уренгоя в Тюмень с женой, потом появились дети. Сначала все было нормально, но потом ей стало сложно справляться одной. Начались ежедневные ссоры, упреки и тому подобное. Чуть не дошло до развода, в итоге пришлось уволиться. Сейчас зарплата уже не такая, как была на вахте, но зато с семьей. Чем-то приходится жертвовать», — поделился он.

Вахтовик из Нового Уренгоя Кирилл уволился из-за семидневной рабочей недели. Ямалец устал от обыденности и долгих вахт. По его словам, такая работа в нынешнее время себя не оправдывает. «Я молодой, пока я где-то на месторождении работаю и в метель, и в морозы, мои друзья спокойно сидят в кабинетах на зарплату чуть меньше моей. Какой смысл тогда в вахте? А работать каждый день, в том числе и в праздники, кому понравится? Да, вахта позволяла мне и путешествовать и в чем-то себе не отказывать, но оно того все равно не стоит. Там ты проживаешь жизнь, а работая в городе — живешь», — резюмировал ямалец.