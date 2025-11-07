Логотип РИА URA.RU
Программа «Пушкинская карта» на Ямале переведена на платформу ВТБ

07 ноября 2025 в 15:15
«Пушкинская карта» на Ямале переходит под управление ВТБ

«Пушкинская карта» на Ямале переходит под управление ВТБ

Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Программа «Пушкинская карта» переходит под управление банка ВТБ, и ямальцам необходимо до 28 декабря 2025 года подать заявление на перевыпуск карт через приложение «Госуслуги Культура». Об этом сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

«Ранее выданные карты Почта Банком будут действовать до 31 декабря включительно. После указанной даты программа продолжит функционировать исключительно на платформе ВТБ», — уточнили в пресс-службе окружного правительства. 

Номинал карты составляет 5 тысяч рублей, которые можно потратить на культурные мероприятия по всей стране. Программа доступна для молодежи от 14 до 22 лет, и на Ямале ею уже пользуются 80% школьников. В прошлом году регион вошел в число лидеров по реализации программы: 4600 ямальцев получили карты впервые, а общее количество держателей превысило 38 тысяч. За время действия программы в округе проведено около 2300 культурных мероприятий, доступных по «Пушкинской карте».

