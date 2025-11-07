Тест на фильм «Покровские ворота»: насколько хорошо вы помните картину
Олег Меньшиков сыграл в «Покровских воротах» аспиранта Костика Ромина
Фото: Кадр из фильма «Покровские ворота», реж. Михаил Козаков, Мосфильм
8 ноября исполняется 65 лет актеру Олегу Меньшикову. Он сыграл в 60-ти фильмах, многие из которых стали шедеврами кино. Он стал популярен еще в студенческие годы, снявшись в фильме Никиты Михалкова «Родня» и в картине Романа Балаяна «Полеты во сне и наяву». Одной из его самых звездных ролей стал аспирант-историк Костик Ромин в фильме Михаила Козакова «Покровские ворота». На эту роль претендовали аж 19 актеров. Однако именно юный студент Щукинского училища Меньшиков покорил режиссера. Сам актер позже признавался, что роль Костика многое изменила в его актерской судьбе. Предлагаем вспомнить сюжет фильма «Покровские ворота». Для этого ответьте на 10 вопросов.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.