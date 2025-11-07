Ямальские села получили обновленные вертолетные площадки
Фото: Елена Федорова © URA.RU
На Ямале завершили капитальный ремонт трех вертолетных площадок в отдаленных селах Панаевск, Шурышкары и Лопхари. Работы проведены в рамках плана по модернизации инфраструктуры воздушного транспорта региона, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
«Здесь провели замену железобетонных плит и кабельной линии, установили светосигнальное оборудование, ограждение, нанесли маркировку и обустроили тротуары для пассажиров. Помимо развития инфраструктуры, в малых населенных пунктах возводятся модульные аэровокзалы. За последние три года такие павильоны появились в девяти ямальских селах: Антипаюте, Гыде, Овгорте, Горках, Питляре, Новом Порту, Шурышкарах, Кутопьюгане и Ныде», — отмечается в сообщении правительства ЯНАО.
С 2021 года капитальный ремонт посадочных площадок выполнен в пяти населенных пунктах Ямала, а в селе Питляр построена новая вертолетная площадка. Параллельно в малых селах округа возводятся модульные аэровокзалы — за последние три года такие павильоны появились в девяти населенных пунктах. Также ведется проектирование новых аэропортовых комплексов в Салехарде и Ноябрьске, что позволит улучшить комфорт и безопасность авиаперевозок в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».
