Ямальские села получили обновленные вертолетные площадки

«Здесь провели замену железобетонных плит и кабельной линии, установили светосигнальное оборудование, ограждение, нанесли маркировку и обустроили тротуары для пассажиров. Помимо развития инфраструктуры, в малых населенных пунктах возводятся модульные аэровокзалы. За последние три года такие павильоны появились в девяти ямальских селах: Антипаюте, Гыде, Овгорте, Горках, Питляре, Новом Порту, Шурышкарах, Кутопьюгане и Ныде», — отмечается в сообщении правительства ЯНАО.

С 2021 года капитальный ремонт посадочных площадок выполнен в пяти населенных пунктах Ямала, а в селе Питляр построена новая вертолетная площадка. Параллельно в малых селах округа возводятся модульные аэровокзалы — за последние три года такие павильоны появились в девяти населенных пунктах. Также ведется проектирование новых аэропортовых комплексов в Салехарде и Ноябрьске, что позволит улучшить комфорт и безопасность авиаперевозок в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».