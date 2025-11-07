Экс-глава МИД Австрии расскажет в Екатеринбурге, как пробиться талантливым студентам
Карин Кнайсль обсудит с молодежью, как выстроить систему образования в России
Фото: Илья Московец © URA.RU
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль примет участие в "Царских встречах" в Екатеринбурге. Она пообщается с молодежью и обсудит, почему приоритет в образовании должен отдаваться талантливым, а не обеспеченным студентам. Подробности URA.RU рассказали в Храме на Крови, где пройдет мероприятие.
"Тема встречи звучит как "Образование и ценности: поддержка талантов вместо коммерциализации обучения". Будет обсуждаться меритократия — концепция, согласно которой успех в образовании распределяется на основе таланта, а не на основе социального происхождения, богатства и связей", — объяснили в храме.
Участники обсудят, как выстроить такую систему образования, при которой наибольшими привилегиями пользуются самые способные учащиеся. "В противовес тезису: "Заплатил за образование — можешь не учиться, диплом получишь все равно", — добавили организаторы.
Мероприятие состоится 14 ноября. Ожидается, что нем соберутся студенты разных свердловских вузов. Госпожа Кнайсль уже в третий раз примет участие в "Царских встречах". Например, в прошлом году она презентовала в Екатеринбурге свою книгу «Реквием по Европе». В ней бывший дипломат проанализировала причины, по которым закончились европейские законы и свобода.
Карин Кнайсль возглавляла министерство иностранных дел Австрии с 2017 по 2019 годы. Она всегда поддерживала Россию, из-за чего подверглась гонениям на родине и была вынуждена покинуть Европу. С 2023 года экс-министр живет в РФ и занимается научной и преподавательской деятельностью. Так, она возглавляет центр G.O.R.K.l. в Санкт-Петербургском университете.
Встреча пройдет в конференц-зале на улице Царская, 8
Фото: telegram-канал Храм на Крови
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!