Под Екатеринбургом случилось жесткое ДТП с перевертышем и пострадавшим
В Березовском из-за столкновения машин пострадал человек (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Березовском днем 7 ноября на перекрестке улицы Строителей и переулка Кировского произошло серьезное ДТП с пострадавшим. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции.
«Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия», — сказано в сообщении. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.
По словам читателя агентства, в аварию попали автомобили Kia и ВАЗ-2114, вторая легковушка опрокинулась на крышу. В отечественном авто находились четыре человека, один из них пострадал.
