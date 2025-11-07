Под Екатеринбургом случилось жесткое ДТП с перевертышем и пострадавшим

В Березовском из-за столкновения машин пострадал человек (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Березовском днем 7 ноября на перекрестке улицы Строителей и переулка Кировского произошло серьезное ДТП с пострадавшим. Об этом URA.RU сообщили в Госавтоинспекции.

«Сотрудники Госавтоинспекции работают на месте происшествия», — сказано в сообщении. Сейчас выясняются все обстоятельства ДТП.

По словам читателя агентства, в аварию попали автомобили Kia и ВАЗ-2114, вторая легковушка опрокинулась на крышу. В отечественном авто находились четыре человека, один из них пострадал.