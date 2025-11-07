Обвинение запросило 15 лет колонии для авторитета из Екатеринбурга Гасанова
Марселя Гасанова хотят направить в колонию на 15 лет
Фото: Илья Московец © URA.RU
Гособвинитель требует несколько лет колонии и огромный штраф скандальному авторитету из Екатеринбурга Марселю Гасанову. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии (210.1 УК РФ). Об этом сообщил источник URA.RU в прокуратуре.
«Гособвинитель в ходе судебных прений попросил суд назначить Марселю Гасанову наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3-х лет в тюрьме, а последующего срока в колонии особого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей, с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев», — отметил представитель прокуратуры в разговоре с корреспондентом.
Корреспондент URA.RU направил запрос о комментарии в пресс-службу прокуратуры Свердловской области. Ответ ожидается.
Дело Марселя Гасанова, обвиняемого в занятии высшего положения в преступной иерархии, продолжает серию судебных процессов в Свердловской области, связанных с преступной деятельностью и нарушениями в пенитенциарной системе. Ранее Верхнепышминский городской суд признал виновными в взяточничестве бывшего помощника начальника ГУФСИН Марата Кабирова и его подельников, которые помогали заключенным получить УДО или добиться лояльного отношения в СИЗО.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!