Обвинение запросило 15 лет колонии для авторитета из Екатеринбурга Гасанова

Гособвинитель требует несколько лет колонии и огромный штраф скандальному авторитету из Екатеринбурга Марселю Гасанову. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии (210.1 УК РФ). Об этом сообщил источник URA.RU в прокуратуре.

«Гособвинитель в ходе судебных прений попросил суд назначить Марселю Гасанову наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием первых 3-х лет в тюрьме, а последующего срока в колонии особого режима, со штрафом в размере 1 млн рублей, с последующим ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев», — отметил представитель прокуратуры в разговоре с корреспондентом.

Корреспондент URA.RU направил запрос о комментарии в пресс-службу прокуратуры Свердловской области. Ответ ожидается.

