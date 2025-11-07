Губернатор Паслер вмешался в ситуацию с массовым сносом в Екатеринбурге киосков

Денис Паслер предложил пересмотреть законодательство по киоскам Фото: Размик Закарян © URA.RU

Губернатор Свердловской области Денис Паслер поручил мэру Екатеринбурга Алексею Орлову приостановить массовый снос киосков (начиная от точек по продаже овощей, газет и журналов до остановок), у которых закончился договор аренды, а также они оказались размещены неверно. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«Тема демонтажа объектов нестационарной торговли в Екатеринбурге в последнее время устойчиво присутствует в повестке. Вижу много сообщений в СМИ и соцсетях, официальных обращений от жителей и малого бизнеса. Поручил главе города приостановить работы по демонтажу до принятия адекватного решения», — подчеркнул Паслер.

По словам губернатора, решить проблему можно, например, путем внесения поправок в региональные и муниципальные нормативные правовые акты. В частности, стоит пересмотреть ограничения на установку киосков на остановках или отменить требования об обязательном указании координат четырех характерных точек места размещения. Паслер добавил, что для решения вопроса с киосками, Орлов должен создать межведомственную рабочую группу. В нее должны войти, как представители малого бизнеса, так и и профильные специалисты мэрии. Работа комиссии должна начаться в ближайшие недели.

Паслер напомнил, что ранее киоски в городе устанавливались без четких правил — не имели единого стиля и были размещены неверно (без соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям). В 2022 году (в период пандемии коронавируса) правительство страны разрешило регионам продлевать действующие договоры аренды НТО (нестационарных торговых объектов) на семь лет. В Свердловской области решили установить срок в два года. В итоге в 2025 году аренда истекла у 1118 НТО (из 1700). Так как киоски оказались размещены неверно, их начали исключать из схем размещения и сносить.

Ранее члены комиссии гордумы Екатеринбурга по экономическому развитию потребовали ответить за ситуацию со снесенными НТО заместителя мэра Дмитрия Ноженко. Так как он не является на заседания, отправляя в качестве докладчика главу департамента потребительского рынка администрации Максима Чаплыгина.