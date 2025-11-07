Скидка пропала в трамваях и автобусах Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В общественном транспорте Екатеринбурга днем 7 ноября перестала действовать скидка в девять рублей при оплате проезда по QR-коду. Ошибку выдает в автобусах и трамваях, рассказали URA.RU читатели.

«Система быстрых платежей перестала работать в транспорте. Так не только у меня, но и у других пассажиров. Сканировали в 52-м автобусе», — сказал собеседник. По словам другого, аналогичная ситуация в трамвае №1 и №16.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Ответ будет опубликован, как только поступит.

Скидку при оплате проезда в автобусе, трамвае и троллейбусе через СБП увеличили с четырех до девяти рублей с 1 сентября. Акция продлится до 31 декабря 2025 года включительно. За первую неделю с ее начала пассажиры сэкономили более 8,5 миллиона рублей.