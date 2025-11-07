Свердловчанин убил друга, у которого выиграл в цу-е-фа
Мужчина заколол друга ножом
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Туринской Слободе (Свердловская область) Сергей Горячевских получил приговор за убийство знакомого. По версии следствия, Сергей убил друга, с которым играл в цу-е-фа, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судов региона.
По мнению следствия, трагедии произошла в мае этого года. Друзья играли в игру в состоянии алкогольного опьянения. «Ставкой оказалась человеческая жизнь. Победитель волен был распорядиться „призом“ по своему усмотрению, либо убить проигравшего, либо заказать ему убийство другого человека. Стороны ударили по рукам, а когда компаньон проиграл Сергею, товарищи поссорились. Сергей взял со стола нож, которым резал сало, и трижды ударил им соперника», — рассказали в суде.
Сергей пытался спасти друга, но не смог. Суд приговорил его к девяти годам в колонии. Вердикт пока не вступил в законную силу.
