Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Криминал

Свердловчанин убил друга, у которого выиграл в цу-е-фа

07 ноября 2025 в 14:53
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Мужчина заколол друга ножом

Мужчина заколол друга ножом

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Туринской Слободе (Свердловская область) Сергей Горячевских получил приговор за убийство знакомого. По версии следствия, Сергей убил друга, с которым играл в цу-е-фа, сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судов региона.

По мнению следствия, трагедии произошла в мае этого года. Друзья играли в игру в состоянии алкогольного опьянения. «Ставкой оказалась человеческая жизнь. Победитель волен был распорядиться „призом“ по своему усмотрению, либо убить проигравшего, либо заказать ему убийство другого человека. Стороны ударили по рукам, а когда компаньон проиграл Сергею, товарищи поссорились. Сергей взял со стола нож, которым резал сало, и трижды ударил им соперника», — рассказали в суде.

Сергей пытался спасти друга, но не смог. Суд приговорил его к девяти годам в колонии. Вердикт пока не вступил в законную силу.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал