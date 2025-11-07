Жемчужина за один рубль: как гостиница «Мадрид» в Екатеринбурге стала призраком

Гостиница «Мадрид» не может найти своего постоянного инвестора уже десяток лет Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

Гостиницу «Мадрид» в Екатеринбурге называют «жемчужиной Уралмаша». Здание действительно выделяется на фоне застройки вокруг — выглядит монументальным и навевает мысли о европейской архитектуре. К тому же гостиница имеет богатую историю. Какой немецкий след можно найти в здании, как здесь чуть не поселились испанцы и почему уникальная постройка оказалась никому не нужной — в материале URA.RU.

История создания

В 1931 году проект здания разработали архитекторы Виктор Безруков и Петр Оранский, а к оформлению интерьеров привлекли знаменитого выпускника немецкой архитектурной школы «Баухауз» — Бела Шефлера. Изначально здание должно было быть четырехэтажным, но позже решили возвести пять этажей, а в центральной угловой части — шесть. Кроме этого, решили сделать упор на неоклассицизм — сочетание авангарда и классики.

Так гостиница (слева) выглядела в начале 1930-х Фото: wikipedia.org/Общественное достояние

Необычный для того времени цвет, оранжевый, также выделяет дом из общей застройки. Цветная штукатурка — заслуга Владимира Ногина, который заведовал строительной лабораторией и подбирал колер, смешивая с цементом различные краски в разных пропорциях.

Интерьер здания «Мадрид» гармонировал с его внешним обликом. В пяти вестибюлях можно было увидеть торжественные лестничные пролеты, произведения искусства на стенах, а также элементы лепного декора с эмблемами «Уралмашзавода», серпа и молота, мраморную отделку. Хотя в процессе строительства и допустили некоторые просчеты, внутреннюю отделку выполнили на высоком уровне.

В то время обычной практикой было нанесение масляных красок на свежеотштукатуренные стены, что нередко приводило к образованию пузырей. Но в «Мадриде» подход к отделке был более тщательным: поверхность дважды шпатлевали, зачищали, сушили, а затем наносили клеевой состав. Благодаря этому спустя многие годы на стенах и потолке не появились трещины.

Назначение здания: от гостиницы до общежития

Изначально дом строили для заводчан, которые приезжали в командировку и работали на «Уралмашзаводе». Здание и выполняло свою функцию, но в 1941 году, когда наступила Великая Отечественная война, «Мадрид» отдали под эвакогоспиталь № 3584, на верхних этажах жили его сотрудники с семьями. В память об этом в день 40-летия Победы на здании установили мемориальную доску.

«Мадрид» неоднократно менял свое назначение Фото: Александр Мамаев © URA.RU

После войны в гостинице вновь организовали общежитие, причем жили в «Мадриде» только девушки. На первом этаже располагались магазин «Текстильшвейторга», столовая, парикмахерская и центральная в районе аптека. После распада СССР общежитие закрыли, а в здании поселились различные арендаторы. Со временем здание начало ветшать, помещения пустеть.





Современное состояние

Сейчас в гостинице можно найти множество мусора, матрасы, разрисованные и облупленные стены, в некоторых частях здания выбиты окна. При этом «Мадрид» является частью объекта культурного наследия (ОКН) федерального значения «Комплекс зданий площади Первой пятилетки». Право собственности закреплено за Агентством по управлению и использованию памятников истории и культуры.

Здание разрушается с каждым годом все больше и больше Фото: Дарья Попова © URA.RU

С 2009 года здание неоднократно меняло арендаторов: различные компании хотели провести его реконструкцию. Среди них были «Тяжмашинвест», «Мастерская промышленного и гражданского проектирования» и «Великий шелковый путь». Последняя из упомянутых компаний планировала открыть в здании музей, ресторан, гостиницу и зал для проведения торжественных мероприятий. Площадку думали назвать «Домом дружбы имени Мао». Однако ни один из проектов не был воплощен в жизнь. Последним арендатором здания в 2023 году стала московская компания «Гранд-Мадрид», она получила его в пользование на 49 лет за символическую плату в 1 рубль.

Согласно условиям договора, компания должна была приступить к разработке и согласованию проектной документации для сохранения ОКН, а завершить все необходимые работы к 2035 году. Но ничего не проводилось: в гостиницу продолжали залезать вандалы, внутри помещения был бардак и разруха.

В ноябре 2025 года «Гранд-Мадрид» не предоставила в АУИПИК сведения о заключении договоров на научно-исследовательские, изыскательские и производственные работы. Из-за этого агентство решило расторгнуть договор, начиная с 1 декабря.

Сейчас будущее гостиницы «Мадрид» остается неизвестным. Здание, которое когда-то было символом гостеприимства и комфорта, находится в состоянии неопределенности и нуждается в восстановлении и новом витке развития.