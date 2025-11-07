Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Молодую мать из уральского военного городка посадили за убийство дочери: фото с приговора

В Екатеринбурге вынесли приговор молодой матери за убийство 2-месячной дочки
07 ноября 2025 в 14:38
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Анастасия Яшенкова призналась в убийстве дочери

Анастасия Яшенкова призналась в убийстве дочери

Фото: Сергей Бодров © URA.RU

Свердловский областной суд в Екатеринбурге отправил в колонию молодую мать Анастасию Яшенкову за убийство двухмесячной дочери в Еланском военном городке. Об этом сообщил корреспондент URA.RU из зала суда.

«Яшенковой назначили 9 лет в колонии. С ограничением свободы на 1,5 года. Приговор пока не вступил в законную силу», — озвучил вердикт судьи корреспондент URA.RU.

Как писало агентство, трагедия под Камышловом произошла 25 июня. По мнению следователей, Яшенкова раздражилась из-за детского плача и перекрыла дыхательные пути малышке. А потом со всей силы бросила ее на пол.

Продолжение после рекламы

Девочка скончалась на месте происшествия. Испугавшись, Анастасия собрала вещи, написала мужу: «Я бросила малышку на диван, она больше не дышит. Прости меня, я ужасная мать, прощай. Я не смогу с этим жить» и ушла из дома.

Она отправилась на могилу к матери, где до нее смог дозвониться супруг. Он попросил Яшенкову оставаться на месте — так силовики смогли задержать ее. Ей вменили статью об убийстве, Анастасия не стала отрицать вину. Адвокат осужденной говорила URA.RU, что Анастасия не помнит, как допустила трагедию. Подробнее об истории, — в сюжете URA.RU.


  • alt-text
  • alt-text
  • alt-text
1/3

Трагедия произошла этим летом

Фото: Размик Закарян

Материал из сюжета:

В Камышлове мать убила собственную дочь

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал