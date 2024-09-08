Путь к «королю КВН» и неизлечимая болезнь: умер легендарный ведущий Александр Масляков

Скончался ведущий КВН Александр Масляков

08 сентября 2024 в 22:33 Размер текста - 17 +

Александр Масляков умер на 83-м году жизни Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Александр Масляков — известный советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств РФ. На протяжение долгих лет он был бессменным ведущим телевизионной юмористической игры КВН. Сегодня, 8 сентября, Масляков скончался в возрасте 82 лет от рака легких. О жизни ведущего, слухах о тюрьме и пути к КВН — в материале URA.RU. Биография Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (сейчас Екатеринбург). В 1966 году он окончил Московский институт инженеров транспорта, а в 1968 — Высшие курсы работников телевидения. Александр Масляков стал ведущим КВН в 1964 году Фото: Николай Болотин/РИА Новости Еще в 1964 году он стал ведущим программы «Клуба веселых и находчивых» — КВН. После закрытия шоу в 1972 году стал вести различные телепередачи и репортажи с фестивалей. В 1986 году КВН был воссоздан на телевидение, и с этого момента Масляков стал его постоянным ведущим. Он был президентом Международного союза КВН. После закрытия КВН в 1971 году Масляков стал ведущим программы «А ну-ка, девушки!» Фото: Юрченко/РИА Новости Телеведущему присвоены различные награды. В 1994 году его признали заслуженным деятелем искусств РФ. У него есть полный кавалер российского ордена «За заслуги перед Отечеством», а также орден Александра Невского. в 2002 году Масляков получил высшую награду Академии российского телевидения ТЭФИ — «За личный вклад в развитие отечественного телевидения». В 2017 году он стал народным артистом Чеченской Республики, тогда же получил медаль «За укрепление боевого содружества» Минобороны России. Масляков проводил последний тур музыкального конкурса программы «А ну-ка, девушки!» Фото: Марина Юрченко/РИА Новости Как семья Масляковых стали главными в КВН С 1971 года Масляков был женат на Светлане Смирновой. Пара познакомилась благодаря КВН: тогда будущая жена известного ведущего работала ассистентом режиссера программы. В 1980 году у супругов родился сын Александр. В 2002 году он окончил Московский государственный институт международных отношений, а после решил продолжить семейную традицию и стал ведущим таких программ, как «Планета КВН», «Вне игры» и «Премьер-лига КВН». Александр Масляков-младший решил продолжить традицию и связал свою жизнь с КВН Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС С 2013 года Масляков-младший стал президентом отцовского творческого объединения «АМиК», которое производит эту программу. Его жена Ангелина также связала свою жизнь с Клубом веселых и находчивых. Она директор дома КВН. А в 2021 году дочь Александра и Ангелины Таисия, внучка легендарного ведущего, стала вести детский КВН. Внучка Александра Маслякова Таисия является ведущей детского КВН Фото: Артем Геодакян/ТАСС Масляков постепенно уходил от ведущих ролей в КВН В 2019 году Масляков-младший стал основным владельцем ООО «Телевизионное творческое объединение «АМиК», у которой есть права на юмористическую передачу КВН. До этого его отцу и одному из основателей КВН принадлежало 25,5%, еще 24,5% — его жене Светлане. С 2019 года же 100% акций стали принадлежать Маслякову-младшему, а в феврале 2024 года он стал единственным владельцем объединения. В апреле этого года вместо основателя КВН Александра Маслякова постоянным ведущим шоу назначили актера Дмитрия Хрусталева. После перенесенного коронавируса врачи посоветовали Маслякову соблюдать меры предосторожности, учитывая возраст. Поэтому последние несколько лет за него игры вели «сменные» ведущие. Кандидатуру Хрусталева на пост постоянного ведущего утверждал сам Масляков вместе со своим сыном. Александр Масляков перестал вести КВН из-за рекомендаций врачей Фото: Илья Питалев/РИА Новости Слухи про тюрьму и компьютеров-ведущих Часто ходили слухи, что Александр Масляков сидел в тюрьме за валютные махинации, однако на самом деле он никогда не был судим. Слухи возникли после закрытия программы в 1972 году, так как народ хотел логичного объяснения. Кто-то предположил, что ведущего посадили, а дальше недостоверная информация поступала в массы по принципу «сарафанного радио». Когда же в 1986 году КВН возвращали, то обсуждалась идея, что программу будут вести два компьютера — Саша и Маша. К счастью, идею отклонили, и на пост ведущего встал Масляков. Президенты РФ на КВН В 1996 году президент России Борис Ельцин впервые посетил КВН. Тогда каждая команда посчитала, что обязана пошутить по поводу присутствия в зале столь почетного гостя. С тех пор эта традиция закрепилась. На играх бывали и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев, над которыми так же шутили участники шоу. В 1996 году КВН посетил Борис Ельцин Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости Скандалы Обвинения в поборах с участников КВН В 2019 году ходили слухи о поборах, которые собирают с участников «Клуба веселых и находчивых». Тогда Александр Масляков сказал, что не знает ни о каких взносах, которые могут делать участники шоу. ТНТ украл идею КВН В 2021 году Александр Масляков заявил, что телевизионное шоу «Игра» на ТНТ является аналогом КВН. «Все, что я могу сказать насчет „Игры“, это то, что они просто взяли и украли идею», — сказал тогда основатель клуба. Масляков — самый богатый ведущий страны Александр Масляков стал самым богатым телеведущим России в 2021 году. Его ежегодный заработок составлял на тот момент 500 миллионов рублей. Тогда же уточнили, что Масляков получал эту суму лишь за съемки новых выпусков юмористической программы. Александр Масляков был самым богатым телеведущим России Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Александр Масляков — известный советский и российский телеведущий, заслуженный деятель искусств РФ. На протяжение долгих лет он был бессменным ведущим телевизионной юмористической игры КВН. Сегодня, 8 сентября, Масляков скончался в возрасте 82 лет от рака легких. О жизни ведущего, слухах о тюрьме и пути к КВН — в материале URA.RU. Александр Масляков родился 24 ноября 1941 года в Свердловске (сейчас Екатеринбург). В 1966 году он окончил Московский институт инженеров транспорта, а в 1968 — Высшие курсы работников телевидения. Еще в 1964 году он стал ведущим программы «Клуба веселых и находчивых» — КВН. После закрытия шоу в 1972 году стал вести различные телепередачи и репортажи с фестивалей. В 1986 году КВН был воссоздан на телевидение, и с этого момента Масляков стал его постоянным ведущим. Он был президентом Международного союза КВН. Телеведущему присвоены различные награды. В 1994 году его признали заслуженным деятелем искусств РФ. У него есть полный кавалер российского ордена «За заслуги перед Отечеством», а также орден Александра Невского. в 2002 году Масляков получил высшую награду Академии российского телевидения ТЭФИ — «За личный вклад в развитие отечественного телевидения». В 2017 году он стал народным артистом Чеченской Республики, тогда же получил медаль «За укрепление боевого содружества» Минобороны России. С 1971 года Масляков был женат на Светлане Смирновой. Пара познакомилась благодаря КВН: тогда будущая жена известного ведущего работала ассистентом режиссера программы. В 1980 году у супругов родился сын Александр. В 2002 году он окончил Московский государственный институт международных отношений, а после решил продолжить семейную традицию и стал ведущим таких программ, как «Планета КВН», «Вне игры» и «Премьер-лига КВН». С 2013 года Масляков-младший стал президентом отцовского творческого объединения «АМиК», которое производит эту программу. Его жена Ангелина также связала свою жизнь с Клубом веселых и находчивых. Она директор дома КВН. А в 2021 году дочь Александра и Ангелины Таисия, внучка легендарного ведущего, стала вести детский КВН. В 2019 году Масляков-младший стал основным владельцем ООО «Телевизионное творческое объединение «АМиК», у которой есть права на юмористическую передачу КВН. До этого его отцу и одному из основателей КВН принадлежало 25,5%, еще 24,5% — его жене Светлане. С 2019 года же 100% акций стали принадлежать Маслякову-младшему, а в феврале 2024 года он стал единственным владельцем объединения. В апреле этого года вместо основателя КВН Александра Маслякова постоянным ведущим шоу назначили актера Дмитрия Хрусталева. После перенесенного коронавируса врачи посоветовали Маслякову соблюдать меры предосторожности, учитывая возраст. Поэтому последние несколько лет за него игры вели «сменные» ведущие. Кандидатуру Хрусталева на пост постоянного ведущего утверждал сам Масляков вместе со своим сыном. Часто ходили слухи, что Александр Масляков сидел в тюрьме за валютные махинации, однако на самом деле он никогда не был судим. Слухи возникли после закрытия программы в 1972 году, так как народ хотел логичного объяснения. Кто-то предположил, что ведущего посадили, а дальше недостоверная информация поступала в массы по принципу «сарафанного радио». Когда же в 1986 году КВН возвращали, то обсуждалась идея, что программу будут вести два компьютера — Саша и Маша. К счастью, идею отклонили, и на пост ведущего встал Масляков. В 1996 году президент России Борис Ельцин впервые посетил КВН. Тогда каждая команда посчитала, что обязана пошутить по поводу присутствия в зале столь почетного гостя. С тех пор эта традиция закрепилась. На играх бывали и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев, над которыми так же шутили участники шоу. В 2019 году ходили слухи о поборах, которые собирают с участников «Клуба веселых и находчивых». Тогда Александр Масляков сказал, что не знает ни о каких взносах, которые могут делать участники шоу. В 2021 году Александр Масляков заявил, что телевизионное шоу «Игра» на ТНТ является аналогом КВН. «Все, что я могу сказать насчет „Игры“, это то, что они просто взяли и украли идею», — сказал тогда основатель клуба. Александр Масляков стал самым богатым телеведущим России в 2021 году. Его ежегодный заработок составлял на тот момент 500 миллионов рублей. Тогда же уточнили, что Масляков получал эту суму лишь за съемки новых выпусков юмористической программы.