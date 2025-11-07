Тагильский опер-герой, раскрывавший запутанные дела, обжаловал приговор

Руслан Белоконный считает, что стал жертвой после конфликта с начальством Фото: соцсети Руслана Белоконного

Бывший оперуполномоченный из Нижнего Тагила Руслан Белоконный, который известен раскрытием громких и запутанных уголовных дел, подал апелляцию на свой приговор. Ранее его признали виновным в превышении полномочий и фальсификации. Экс-полицейский вину не признает и считает дело сфабрикованным, передает корреспондент URA.RU.

Жалобу Белоконного рассматривает Свердловский областной суд. 2 июня Руслану назначили наказание в виде принудительных работ на год и девять месяцев с удержанием 10% от зарплаты. Вместе с ним осудили его коллегу — Павла Долганова (год и 11 месяцев исправительных работ). Оба вину не признали.

Белоконный попросил отложить процесс, поскольку его адвокат, с которым он заключил соглашение, из-за загруженности не смог участвовать в слушании. Судья отказала в удовлетворении ходатайства. Тогда Руслан заявил, что будет самостоятельно вести свою защиту, отказавшись от назначенного ему защитника. Судья отказала и в этом. Разбирательство было перенесено по другим мотивам.

Эпизод, который вменили отставным силовикам, произошел в 2020 году. Тогда Белоконный отвез на освидетельствование хоккейного тренера Алексея Атанасова, задержанного во время празднования дня рождения. Результаты экспертизы ничего не показали — Белоконного и других полицейских обвинили в сговоре с целью подмены анализов. Кроме того, Руслан считает, что против него ополчились после конфликта с начальством, которое он критиковал за просчеты.

Уже в суде выяснилось, что врачи могли легко перепутать людей, потому что толком не сверяли личности. Первое разбирательство шло три года. В сентябре 2023-го Белоконному назначили два года исправительных работ. Облсуд отменил приговор и направил дело на второй круг.

Во время нового разбирательства Белоконного удалили до стадии прений — а после этого объявили в розыск из-за неявки в суд. Руслан говорил URA.RU, что не скрывался от правоохранителей и жил обычной жизнью. Позднее его отправили в СИЗО, где он попал в карцер. Затем суд вынес новый приговор.