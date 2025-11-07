Сжигавший доллары депутат из Салехарда устроился на работу в окружной внупол

«После неудачной попытки повышения статуса и получения хорошей должности через покровителей, которые обещали ему это после завершения службы и получения статуса ветерана боевых действий, Арефьеву пришлось вернуться в помощники к Пушкареву, однако сидеть сложа руки он не стал. Уже сейчас он перешел на работу во внупол и уволился от сенатора. Это позволит Арефьеву показать себя и, что называется „засветиться“» — говорят инсайдеры.