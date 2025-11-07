Сжигавший доллары депутат из Салехарда устроился на работу в окружной внупол
Арефьев перешел на работу в окружной внупол
Фото: Андрей Загумённов © URA.RU
Депутат городской думы Салехарда (ЯНАО) Роман Арефьев устроился в департамент внутренней политики ЯНАО экспертом первой категории в отделе координации тематических проектов. По словам источников URA.RU, отслуживший по контракту в зоне СВО полгода единоросс, таким образом пытается реализовать свои большие карьерные планы.
«После неудачной попытки повышения статуса и получения хорошей должности через покровителей, которые обещали ему это после завершения службы и получения статуса ветерана боевых действий, Арефьеву пришлось вернуться в помощники к Пушкареву, однако сидеть сложа руки он не стал. Уже сейчас он перешел на работу во внупол и уволился от сенатора. Это позволит Арефьеву показать себя и, что называется „засветиться“» — говорят инсайдеры.
В свое время Арефьев стал известен благодаря экстравагантным поступкам. К примеру, он публично сжигал доллары в ответ на санкции Запада, предлагал создать соцсеть для покойников, писал стихи с критикой США и вызывал на бой Илона Маска. Позже депутат заключил контракт с Минобороны и отправился в зону спецоперации, а в работе думы участвовал дистанционно. После выплат за службу на СВО чиновник никак не планировал возвращаться на зарплату помощника сенатора, однако быстрого подъема по карьерной лестнице у него не произошло.
