Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Общество

Транспорт

На переправе Салехард-Лабытнанги начинают работу суда на воздушной подушке

07 ноября 2025 в 16:48
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Движение судов на воздушной подушке «Нептун-23» откроется 9 ноября

Движение судов на воздушной подушке «Нептун-23» откроется 9 ноября

Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

С 9 ноября между Салехардом и Лабытнанги планируется запустить регулярное движение судов на воздушной подушке «Нептун-23». Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«По маршруту будут курсировать два судна на воздушной подушке, в „часы пик“ задействуют третье судно. В соответствии с утверждённым расписанием первый рейс будет выполняться в 6.45 утра, последний в 23.00», — сообщили в ведомстве. 

В настоящее время перевозчик готовит трассу, проводя вешкование и срезание торосов. Билеты будут доступны в кассах на обоих берегах, а актуальные данные о движении можно получить через Telegram-бот «Переправа ЛБТ-СХД». До запуска судов пассажирские перевозки продолжаются вертолетами. 

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало, что по информации компании «Газпромтранс» в ноябре планируется перевозка вахтовых бригад. Из-за большого количества пассажиров могут образовываться очереди на переправе Салехард-Лабытнанги. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал