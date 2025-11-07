На переправе Салехард-Лабытнанги начинают работу суда на воздушной подушке

Движение судов на воздушной подушке «Нептун-23» откроется 9 ноября Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

С 9 ноября между Салехардом и Лабытнанги планируется запустить регулярное движение судов на воздушной подушке «Нептун-23». Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

«По маршруту будут курсировать два судна на воздушной подушке, в „часы пик“ задействуют третье судно. В соответствии с утверждённым расписанием первый рейс будет выполняться в 6.45 утра, последний в 23.00», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время перевозчик готовит трассу, проводя вешкование и срезание торосов. Билеты будут доступны в кассах на обоих берегах, а актуальные данные о движении можно получить через Telegram-бот «Переправа ЛБТ-СХД». До запуска судов пассажирские перевозки продолжаются вертолетами.

Продолжение после рекламы