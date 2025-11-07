Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Стало известно, во сколько обойдутся выборы губернатора Тюменской области в 2028 году

Почти миллиард готовы потратить на выборы тюменского губернатора в 2028 году
07 ноября 2025 в 16:35
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
На последние выборы тюменского губернатора планировали потратить на 200 миллионов меньше, чем пришлось

На последние выборы тюменского губернатора планировали потратить на 200 миллионов меньше, чем пришлось

Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

На выборы губернатора Тюменской области в 2028 году готовы выделить почти один миллиард рублей. Стоимость организационного и материально-технического сопровождения планируемой избирательной кампании указана в трехлетнем проекте областного бюджета, который внесли в региональный парламент.

«Проведение выборов губернатора Тюменской области. 919 305 000 руб.», — указано в плановых расходах на 2028 год.

Последние губернаторские выборы 2023 года фактически обошлись региону в те же 919,3 миллиона рублей, однако изначально траты должны были быть меньше. Планируя годовой бюджет, на выборы закладывали 672,9 миллиона.

Продолжение после рекламы

Голосовать за тюменского губернатора будут в том числе на территории ХМАО и ЯНАО. В 2023 году югорский избирком получил на проведение выборов 339,4 миллиона, а ямальский — 249,9 миллиона рублей. Ранее URA.RU сообщало, что к миллиарду приблизилась стоимость выборов депутатов Тюменской областной думы — они состоятся в 2026 году.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал