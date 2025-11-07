Стало известно, во сколько обойдутся выборы губернатора Тюменской области в 2028 году
На последние выборы тюменского губернатора планировали потратить на 200 миллионов меньше, чем пришлось
Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
На выборы губернатора Тюменской области в 2028 году готовы выделить почти один миллиард рублей. Стоимость организационного и материально-технического сопровождения планируемой избирательной кампании указана в трехлетнем проекте областного бюджета, который внесли в региональный парламент.
«Проведение выборов губернатора Тюменской области. 919 305 000 руб.», — указано в плановых расходах на 2028 год.
Последние губернаторские выборы 2023 года фактически обошлись региону в те же 919,3 миллиона рублей, однако изначально траты должны были быть меньше. Планируя годовой бюджет, на выборы закладывали 672,9 миллиона.
Голосовать за тюменского губернатора будут в том числе на территории ХМАО и ЯНАО. В 2023 году югорский избирком получил на проведение выборов 339,4 миллиона, а ямальский — 249,9 миллиона рублей. Ранее URA.RU сообщало, что к миллиарду приблизилась стоимость выборов депутатов Тюменской областной думы — они состоятся в 2026 году.
