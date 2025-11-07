Жители ЯНАО осенью стремятся обеспечить теплом свои квартиры и продлить жизнь своим гаджетам

Спрос на установку радиаторов вырос в ЯНАО на 19% Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

На Ямале заметно вырос спрос на установку радиаторов отопления, ремонт техники и на творческие занятия и курсы. Подробнее о популярных и востребованных услугах у ямальцев этой осенью URA.RU рассказали специалисты «Авито Услуг».

«Лидером по росту спроса стала установка радиаторов отопления, интерес к которой увеличился на 19%. В условиях северного климата эта услуга становится особенно актуальной, жители региона готовятся к зиме и следят за эффективной работой систем отопления», — отметили специалисты.

Второй по популярности услугой в округе стал ремонт мобильных устройств. Спрос на замену дисплея вырос на 18%. Рост интереса связан с повседневным использованием смартфонов и стремлением продлить срок их службы без покупки новых гаджетов.

Продолжение после рекламы

Рост на занятия по развитию музыкального и театрального мастерства стал третьим по популярности с 23% роста. Специалисты связывают всплеск спроса с началом учебного года и занятости детей в музыкальных школах и кружках.