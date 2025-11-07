Текслер призвал студентов престижного московского вуза возвращаться в Челябинск
Алексей Текслер рассказал студентам о развитии региона
Фото: Пресс-служба правительства Челябинск области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече со студентами Высшей школы экономики призвал их по окончании вуза возвращаться жить в Челябинск. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Интерес у вас — общаться со мной как с экспертом в сфере госуправления, а мой интерес — чтобы, отучившись в престижном вузе, вы вернулись в родной регион. Будем совмещать интересы», — обратился Текслер к студентам.
Встреча прошла в рамках проекта Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» «ГосВышка». Текслер выступил в образовательной дисциплине «Государственные проекты развития: от идеи к управлению изменениями».
Во встрече с губернатором приняли участие 40 студентов из кампусов НИУ ВШЭ в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми. Особое внимание было уделено студентам — уроженцам Челябинской области, которых в мастерской оказалось большинство.
«Мы активно реализуем национальные проекты, и многого достигли. В последний год активно возводим жилье. Внимание и приоритеты сегодня, конечно, направлены на улучшение качества, комфорта жизни. Если вы приезжаете в свои города, то видите, как меняется облик Челябинска, Магнитогорска, всех наших городов. Эти изменения видны», — подчеркнул губернатор.
Текслер рассказал о регионе и ключевых приоритетах его развития: промышленной базе Челябинской области, реализации национальных проектов, мерах поддержки участников специальной военной операции, достижениях в строительстве, развитии здравоохранения, образования, культуры и спорта, а также о туристическом потенциале. Отдельно он остановился на промышленной робототехнике и формировании новых технологических компетенций, запуске производства современных трамваев, троллейбусов и электробусов, а также на экологических проектах региона. В свою очередь студенты получили возможность задать вопросы о перспективах развития региона, трудоустройстве молодых специалистов и других интересующих молодежь темах.
