Текслер призвал студентов престижного московского вуза возвращаться в Челябинск

Алексей Текслер рассказал студентам о развитии региона Фото: Пресс-служба правительства Челябинск области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на встрече со студентами Высшей школы экономики призвал их по окончании вуза возвращаться жить в Челябинск. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Интерес у вас — общаться со мной как с экспертом в сфере госуправления, а мой интерес — чтобы, отучившись в престижном вузе, вы вернулись в родной регион. Будем совмещать интересы», — обратился Текслер к студентам.

Встреча прошла в рамках проекта Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» «ГосВышка». Текслер выступил в образовательной дисциплине «Государственные проекты развития: от идеи к управлению изменениями».

Во встрече с губернатором приняли участие 40 студентов из кампусов НИУ ВШЭ в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми. Особое внимание было уделено студентам — уроженцам Челябинской области, которых в мастерской оказалось большинство.

«Мы активно реализуем национальные проекты, и многого достигли. В последний год активно возводим жилье. Внимание и приоритеты сегодня, конечно, направлены на улучшение качества, комфорта жизни. Если вы приезжаете в свои города, то видите, как меняется облик Челябинска, Магнитогорска, всех наших городов. Эти изменения видны», — подчеркнул губернатор.