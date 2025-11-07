Нестор Летописец: история и традиции праздника, что нельзя делать 9 ноября

Православные чтут память Нестора Летописца 9 ноября Фото: Анастасия Соргина © URA.RU

9 ноября Православная церковь чтит память знаменитого Нестора Летописца, автора «Повести временных лет». В народном календаре традиции и обычаи связывали с великомученицей Параскевой, праздник которой отмечался 10 ноября. Накануне давали различные обеты, а сам день получил название Зарок на Параскеву. Подробнее об истории, традициях, приметах и запретах дня — в материале URA.RU.

Чем известен Нестор Летописец

Нестор Летописец, известный также как Нестор Печерский или Нестор Киевский, был монахом Киево-Печерского монастыря и одним из первых русских агиографов — авторов житий святых. Он прославился созданием «Жития Феодосия Печерского» и «Жития Бориса и Глеба». Традиционно считается, что именно он является составителем «Повести временных лет» — ключевого источника по истории Древней Руси.

«Повесть временных лет» имеет фундаментальное значение для всей славянской культуры. Ее ставят в один ряд с «Чешской хроникой» Козьмы Пражского и «Хроникой и деяниями князей или правителей польских» Галла Анонима.

Имя Нестора встречается в трудах XIII века — в сочинениях инока Поликарпа, включенных в «Киево-Печерский патерик». Там он прямо назван «летописцем». Эти упоминания стали важнейшим аргументом в пользу версии, что именно Нестор стоял у истоков древнерусского летописания.

Нестор Летописец. Миниатюра из Радзивиловской летописи, конец XV века Фото: wikipedia.org/public domain

Согласно «Житию Феодосия Печерского», Нестор принял монашество при игумене Стефане (1074–1078) и был рукоположен в диаконы. Он сам писал, что раньше создал «Житие Бориса и Глеба». Известие под 1096 годом в летописи указывает, что он в то время жил в Киево-Печерском монастыре и пережил набег половцев. Предположительно, Нестор оставался жив по меньшей мере до 1106 года.

Жизнь и деятельность Нестора обросли множеством легенд, но точных сведений о его внешности и последних годах не сохранилось. Его житие появилось лишь в XVII веке — в старопечатном Киево-Печерском патерике 1661 года, откуда святитель Димитрий Ростовский включил его в свою «Книгу житий святых». Служба святому Нестору была составлена не ранее 1763 года.

Русская православная церковь канонизировала Нестора Летописца в лике преподобных. Его память отмечается 27 октября (по старому календарю). Мощи святого покоятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры.

Память каких еще святых чтут 9 ноября

Нестор Солунский — раннехристианский мученик из Фессалоники, ученик святого Димитрия Солунского. Согласно преданию, он победил императорского борца Лия на гладиаторских играх, но был обезглавлен по приказу императора Максимиана за исповедание веры во Христа.

Мученик Нестор Солунский. Фреска XII в. Фото: wikipedia.org/public domain

Капитолина и Еротиида Каппадокийские — святые мученицы, пострадавшие во времена гонений при императоре Диоклетиане. Капитолина, происходившая из знатного рода, отказалась отречься от Христа и была казнена. Ее служанка Еротиида, вступившаяся за госпожу, также была обезглавлена.

Андрей Смоленский — благоверный князь, прославившийся смирением и духовным подвигом. Отказавшись от княжеской власти и богатства, он ушел из Смоленска и поселился в Переславле-Залесском, где вел подвижническую жизнь. После смерти его мощи прославились чудесами исцелений, а в 1540 году были обретены нетленными.

Пожар, случившийся позже в Переславской церкви святителя Николая, не повредил мощей князя — их сочли чудотворными, а храм стали называть именем святого Андрея Переславского чудотворца.

Обетный день: традиции и обычаи 9 ноября

9 ноября в народном календаре отмечается Обетный день, также известный как Зарок на Параскеву. В православной традиции он связан с памятью христианской великомученицы святой Параскевы (10 ноября), которую почитают как покровительницу женщин, домашнего очага и семейного благополучия. Зарок дают накануне праздника мученицы.

Согласно преданию, Параскева с юности вела праведную и строгую жизнь. Во время гонений императора Диоклетиана она открыто исповедала христианскую веру, за что была подвергнута мучениям и обезглавлена.

На Руси в этот день было принято давать обеты — обещания перед Богом и святой Параскевой. Зажиточные люди клялись построить монастырь, установить крест или пожертвовать средства на церковь. Простые крестьяне обещали совершить посильное доброе дело: помочь соседу, накормить бедняка, отказаться от дурной привычки. Считалось, что святая помогает тем, кто сдерживает свои слова, исполняет обещания и живет по совести.

Христиане давали зарок в тишине, а на следующее утро шли в церковь Фото: Немышев Вячеслав © URA.RU

Нередко люди отправлялись в паломничество или брали на себя особые обеты — например, безбрачие или воздержание. Если в семье случалось несчастье, давали зарок в тишине, а утром шли в храм молиться святой Параскеве. Считалось, что искренняя молитва и выполненный обет приносят облегчение и надежду. Нарушение же обещания могло накликать беду, поэтому 9 ноября старались говорить только то, что готовы исполнить.

По народным приметам, этот день также предсказывал погоду. Снег 9 ноября обещал холодную и снежную зиму, гуси на льду — устойчивую погоду, а вороны, начавшие каркать, сулили неприятности. Дождь означал мягкую и влажную зиму, а если выпадали и снег, и дождь — зима будет теплой.

Что нельзя делать 9 ноября

Обетный день требовал особого спокойствия и чистоты помыслов. Считалось, что любая ссора, грубое слово или даже плохая мысль могут нарушить духовный настрой и навлечь неприятности. Поэтому 9 ноября запрещалось сквернословить, обижать близких и вступать в конфликты.

Под запретом были и излишества. В этот день нельзя было переедать, употреблять мясо, сладости и алкоголь. Люди старались ограничить себя в пище, чтобы очистить душу и тело, посвятив день молитвам и размышлениям о добрых делах.

Вредная еда, сладости и алкоголь были под запретом в этот день Фото: Роман Наумов © URA.RU

Особенно строго относились к обещаниям. Давать клятвы и не выполнять их считалось большим грехом. Если человек забывал о своем слове, то, по поверью, уже на следующий день — в праздник святой Прасковьи (10 ноября) — ему воздавалось по заслугам.