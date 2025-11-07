Рабочая группа Госдумы обсудит подходы к запрету вейпов

Вейпы рискуют быть полностью запрещены Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ближайшее время пройдет заседание межфракционной рабочей группы Госдумы, посвященное обсуждению запрета вейпов в России и созданию системы ответственности за их оборот. Об этом сообщил первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Заседание пройдет под руководством вице-спикера Госдумы Шолбана Кара-оола, в нем примут участие представители всех фракций, правительства, МВД, Минздрава и Роспотребнадзора.

«В ближайшее время пройдет заседание рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз... Заседание объединит представителей всех фракций, правительства, МВД, Минздрава и Роспотребнадзора, чтобы выработать единый подход к запрету вейпов и созданию системы ответственности», — заявил Дмитрий Гусев РИА Новости. По его словам, здоровье нации важнее любых коммерческих интересов, а борьба с никотиновой зависимостью — общегосударственная задача.

По итогам заседания планируется подготовить дорожную карту законодательных мер и предложения по разработке единого межфракционного законопроекта о полном запрете вейпов и мерах ответственности за их оборот. Дмитрий Гусев также отметил готовность МВД к сотрудничеству и конструктивному диалогу в этом вопросе.

