Рабочая группа Госдумы обсудит подходы к запрету вейпов
Вейпы рискуют быть полностью запрещены
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В ближайшее время пройдет заседание межфракционной рабочей группы Госдумы, посвященное обсуждению запрета вейпов в России и созданию системы ответственности за их оборот. Об этом сообщил первый зампред думского комитета по контролю Дмитрий Гусев. Заседание пройдет под руководством вице-спикера Госдумы Шолбана Кара-оола, в нем примут участие представители всех фракций, правительства, МВД, Минздрава и Роспотребнадзора.
«В ближайшее время пройдет заседание рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз... Заседание объединит представителей всех фракций, правительства, МВД, Минздрава и Роспотребнадзора, чтобы выработать единый подход к запрету вейпов и созданию системы ответственности», — заявил Дмитрий Гусев РИА Новости. По его словам, здоровье нации важнее любых коммерческих интересов, а борьба с никотиновой зависимостью — общегосударственная задача.
По итогам заседания планируется подготовить дорожную карту законодательных мер и предложения по разработке единого межфракционного законопроекта о полном запрете вейпов и мерах ответственности за их оборот. Дмитрий Гусев также отметил готовность МВД к сотрудничеству и конструктивному диалогу в этом вопросе.
На протяжении всего 2025 года на высоком уровне ведется обсуждение инициативы о введении запрета на вейпы в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что идея запрета электронных сигарет заслуживает внимания и в настоящее время прорабатывается. Президент Владимир Путин выразил личную поддержку инициативе о полном запрете продажи электронных сигарет. В Государственной думе сообщили, что в ближайшее время намерены рассмотреть соответствующий законопроект.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.