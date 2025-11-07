Логотип РИА URA.RU
Орбан: США отменят санкции против строительства АЭС «Пакш-2» по проекту Росатома

08 ноября 2025 в 02:12
Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

США полностью отменят санкции против строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии по проекту Росатома. Об этом сообщил премьер-министр Виктор Орбан.

«Администрация Джо Байдена (бывшего президента США — Прим. ред.) ввела санкции против проекта строительства АЭС „Пакш-2“ в Венгрии. Ранее нам удалось добиться исключения, и срок его продления приближался. Мы смогли договориться, что его не будут продлевать, а полностью отменят санкции», — заявил Орбан на пресс-конференции, трансляция велась на его Youtube-канале.

Ранее Дональд Трамп отмечал, что географическое положение Венгрии затрудняет диверсификацию ее энергоресурсов. Однако в конце октября не дал разрешения на исключение страны из санкций против российской нефти.

