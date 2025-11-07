Орбан: США отменят санкции против строительства АЭС «Пакш-2» по проекту Росатома

США полностью отменят санкции против строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии по проекту Росатома. Об этом сообщил премьер-министр Виктор Орбан.

«Администрация Джо Байдена (бывшего президента США — Прим. ред.) ввела санкции против проекта строительства АЭС „Пакш-2“ в Венгрии. Ранее нам удалось добиться исключения, и срок его продления приближался. Мы смогли договориться, что его не будут продлевать, а полностью отменят санкции», — заявил Орбан на пресс-конференции, трансляция велась на его Youtube-канале.