Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

В мире

Украина

Мобилизованный в ВСУ охранник Анджелины Джоли вышел на связь

08 ноября 2025 в 01:07
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Дмитрий Пищиков сообщил, что с ним все в порядке

Дмитрий Пищиков сообщил, что с ним все в порядке

Фото: Министерство обороны Великобритании

Украинский телохранитель голливудской актрисы Анджелины Джоли вышел на связь: он сообщил, что с ним все в порядке, но выразил возмущение действиями ТЦК. По информации местных СМИ, мужчина был мобилизован и сейчас находится в учебном центре ВСУ, откуда отправится на службу.

«План действий такой: пройти обучение и служить в армии», — цитирует украинские СМИ telegram-канал Shot. По словам Пищикова, его задержали и «обманным путем» попросили проехать в ТЦК для «уточнения некоторых нюансов», хотя все документы у него были в порядке, и в розыске он не числился.

Инцидент с Дмитрием Пищиковым, телохранителем Анджелины Джоли, произошел во время визита актрисы в Херсон. Тогда сотрудники ТЦК задержали его на блокпосте, заявив о проблемах с документами, после чего мужчина перестал выходить на связь. Актриса лично пыталась добиться освобождения охранника. Официально заявленной целью поездки Джоли стала гуманитарная миссия.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал