Над Курском перехвачены украинские БПЛА, повреждены частные дома

08 ноября 2025 в 01:38
Над Курском сбиты беспилотники, есть повреждения

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Над Курском силами ПВО были уничтожены украинские дроны. В результате падения обломков повреждены частные домовладения. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

«Над городом сбиты украинские беспилотники. Есть повреждения частных домов в ЖД округе. Информация уточняется. Прошу всех жителей не пренебрегать мерами безопасности», — предупредил глава региона.

