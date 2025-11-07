Орбан после встречи с Трампом объявил о частичном снятии санкций с России: каков прогресс

Переговоры Трампа и Орбана в Белом доме длились почти два часа Фото: Илья Московец © URA.RU

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан закончили встречу в Белом доме спустя почти два часа. Вопрос российской нефти и газа значился в повестке обсуждения одним из главных пунктов. Будапешту удалось добиться отмены части санкций по энергоресурсам из РФ, а также обменяться с Вашингтоном мнениями по разрешению конфликта на Украине. Подробнее об этом — в материале URA.RU.

Санкции частично снимут с российской нефти

Поставки российских энергоносителей в Венгрию исключены из санкционного режима США. По словам премьер-министра государства Виктора Орбана, от ограничений полностью освобождены поставки российских энергоносителей по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба»».

Стоимость российской нефти и газа для Венгрии не увеличится, а их импорт по этим трубопроводам более не будут ограничивать. Это исключение будет действовать бессрочно, сказал политик.

Ограничения отменят и по проекту «Росатома»

Вашингтон полностью отменит санкции против строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии, реализуемого по проекту Росатома. По словам Виктора Орбана, ограничения ранее ввела администрация бывшего президента США Джо Байдена. Будапешт смог договориться, что запрет продлевать не будут, а полностью отменят санкции.

АЭС «Пакш-2» — это расширение действующей атомной электростанции «Пакш», которая обеспечивает значительную часть энергопотребления страны. Таким образом, со стороны США нет никаких возражений против строительства второй очереди атомной электростанции.

Саммит Путина и Трампа по-прежнему в планах

Встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа в Будапеште остается в планах, хотя точная дата пока не определена. Виктор Орбан сказал, что встреча состоится, когда сложатся необходимые условия.

«Будапештский саммит на повестке дня. Когда сложатся условия — а точной даты пока никто не знает, — эта встреча состоится в Будапеште», — заявил Орбан.